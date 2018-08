I convocati di Diego Simeone per Supercoppa Europea che l’Atletico Madrid giocherà tra due giorni contro il Real.

MADRID – Tra poco di più di cinquanta ore l’Atletico Madrid scenderà in campo, in quel di Tallin, contro il Real Madrid nel match valido per la Supercoppa Europea. La squadra che ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso nota la lista dei convocati per la finale di Supercoppa Europea. Di seguito l’elenco completo in cui figura anche Kalinic.

I convocati dell’Atletico Madrid per la Supercoppa Europea

1. Adán

13. Oblak

37. Alex

2. Godín

3. Filipe Luis

4. Arias

15. Savic

20. Juanfran

21. L. Hernandez

24. J.M. Giménez

5. Thomas

6. Koke

8. Saúl

11. Lemar

14. Rodrigo

18. Gelson

23. Vitolo

30. Olabe

7. Griezmann

9. Kalinic

10. Correa

19. Diego Costa

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid