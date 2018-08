Serie B – Pro Vercelli e Ternana contro il blocco dei ripescaggi

Il club piemontese, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver fatto ricorso al Collegio di Garanzia del CONI mentre il club umbro si affida alle parole del suo presidente.

VERCELLI – Quest’oggi, alle ore 19, verrà sorteggiato il calendario del prossimo campionato di Serie B 2018/2019. La situazione che grava intorno al campionato, però, è grottesca con la Lega Serie B che è ferma sulle sue posizioni mentre la FIGC non ha ancora diramato un comunicato ufficiale circa la composizione ufficiale del prossimo campionato cadetto. Una situazione, questa, che mette ancora in cattiva luce il calcio italiano, perennemente incapace di porsi allo stesso livello del modello inglese, tedesco e spagnolo. La questione ripescaggi è più infiammata che mai e, nella giornata odierna, la Pro Vercelli e la Ternana hanno nuovamente alzato la voce. La compagine piemontese ha diramato un comunicato ufficiale mentre la squadra umbra si è affidata alle parole del patron Bandecchi.

Il comunicato ufficiale della Pro Vercelli

“La società F.C. Pro Vercelli 1892 dichiara di aver inoltrato al Collegio di Garanzia dello Sport ricorso avverso le delibere assunte dalla Lega di Serie B in data 10 luglio 2018 e in data 30 luglio 2018 con cui è stato disposto, in spregio al principio di legalità, il blocco dei ripescaggi. Contestualmente è stata richiesta l’emissione di una misura cautelare volta a far valere l’illegittimità dell’azione posta in essere dalla Lega di Serie B che in data odierna ha dichiarato di voler presentare i calendari relativi alla stagione 2018/2019. Tale azione de facto non può però incidere sui diritti già acquisiti dalle partecipanti ai ripescaggi e costituisce un’azione che verrà posta, se confermata, anche all’attenzione della Magistratura penale in quanto la Lega di Serie B e FIGC, benché associazioni di natura privatistica, svolgono funzione pubblicistica nell’ambito dell’organizzazione dei Campionati”.

Le parole del presidente della Ternana Bandecchi

La compilazione del calendario a 19 squadre oggi alle 19 è un’ulteriore aggravante morale di quello che sta succedendo. Per l’Italia tutta, non solo per il calcio, in mano a un gruppo di persone che in questo momento si sta collocando più vicino a una attività illegale che a una legale. Questo sta accadendo nel silenzio di tutti, della Federazione, del Coni e, aggiungo, della Presidenza del Consiglio che, sovraintendendo alla attività del Coni, sarebbe dovuta intervenire su questa situazione completamente fuori da qualsiasi regola. Quello che si sta perpetrando è un furto di legalità, e non solo. Pensi al rapporto tra un semplice cittadino e le istituzioni ,un rapporto istituzionale e di fiducia che viene completamente a mancare nel momento in cui mi viene chiesto di versare 700mila euro a fondo perduto per il ripescaggio e poi le regole non vengono rispettate e chi dovrebbe far rispettare la legalità sta in silenzio, avallando quello che sta succedendo. Spero comunque di essere smentito dai fatti prima delle 19 di oggi”.