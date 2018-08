Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Inter, incontro amichevole che andrà in scena al Wanda Metropolitano.

MADRID – Tra poco, al Wanda Metropolitano, andrà in scena l’amichevole di prestigio tra Atletico Madrid ed Inter. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per la compagine spagnola con Correa e Diego Costa in attacco mentre l’Inter risponde col 4-2-3-1 con Politano, Brozovic e Lautaro a supporto di Icardi.

Atletico Madrid-Inter: le formazioni ufficiali della partita

Atletico Madrid (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 24 Jimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis; 5 Partey, 8 Saul, 6 Koke, 11 Lemar; 10 Correa, 19 Diego Costa. A disposizione: 1 Adan, 4 Arias, 7 Griezmann, 9 Kalinic, 14 Rodrigo, 15 Savic, 18 Martins, 21 Lucas Hernandez, 23 Vitolo, 30 Olabe, 32 Garces, 35 Montero, 47 Munoz. Allenatore: Diego Simeone.

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 23 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 8 Vecino, 18 Asamoah; 16 Politano, 77 Brozovic, 10 Lautaro; 9 Icardi. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 7 Karamoh, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 40 Emmers, 67 Zappa, 74 Salcedo, 87 Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid