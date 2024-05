Audace Cerignola – Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Audace Cerignola-Giugliano di martedì 7 maggio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il primo turno play-off della Serie C 2023-2024

CERIGNOLA – Martedì 7 maggio allo stadio Domenico Monterisi andrà in scena Audace Cerignola-Giugliano, gara valevole per il primo turno play-off della fase a gironi della Serie C 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione di Raffaele che, grazie alle tre vittorie di fila con cui ha chiuso la regular season, si è conquistato il settimo posto in classifica a quota 53 punti e la possibilità di giocare il primo turno play-off tra le mura amiche. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Bertotto che, dopo la terza sconfitta rimediata nell’ultima giornata di campionato, sono scivolati all’ottavo posto in classifica per gli scontri diretti a sfavore con il Cerignola (3-0 all’andata in Puglia e 0-1 in Campania).

Gli ofantini non perdono in casa dal 10 marzo (1-3 con il Monopoli) mentre i tigrotti hanno perso cinque delle ultime dieci trasferte portando a casa tre vittorie. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti di Como e Pierpaolo Carella de L’Aquila. Quarto Ufficiale: Valerio Pezzopane de L’Aquila. Al VAR Antonio Di Martino di Teramo e Salvatore Longo di Paola.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO]

AUDACE CERIGNOLA:. A disposizione:



GIUGLIANO:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI AUDACE CERIGNOLA – A difesa di Krapikas ci saranno Gonnelli, Ligi e Visentin. Sulle corsie esterne agiranno Coccia e Russo con Sainz-Maza, Capomaggio e Tascone in mezzo al campo. Davanti c’è il tandem offensivo D’Andrea-Malcore.

QUI GIUGLIANO – In porta Russo con Yabre, Caldore, Cargnelutti e Valdesi a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Giorgione, Berardocco e Maselli mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Oviszach, Salvemini e Ciuferri.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Giugliano

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Krapikas; Gonnelli, Ligi, Visentin; Coccia, Sainz-Maza, Capomaggio, Tascone, Russo; D’Andrea, Malcore. Allenatore: Raffaele

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Yabre, Caldore, Cargnelutti, Valdesi; Giorgione, Berardocco, Romano; Oviszach, Salvemini, Ciuferri. Allenatore: Bertotto

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 259. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.