Audace Cerignola-Picerno: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Audace Cerignola-Picerno di Lunedì 25 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

CERIGNOLA – Lunedì 25 agosto 2025 allo stadio Domenico Monterisi andrà in scena Audace Cerignola-Picerno, gara valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C Now 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 21. Da una parte, la formazione guidata da Vincenzo Maiuri reduce dalla sconfitta ai calci di rigore con l’Hellas Verona, formazione di Serie A, valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia maggiore dopo il successo a sorpresa strappato ai danni dell’Avellino (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Claudio De Luca che vengono dal ko al termine della lotteria dei calci di rigore con il Trapani valso l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C.

Gli ofantini, che vengono da una splendida stagione chiusa al secondo posto nel Girone C alle spalle dell’Avellino e ad un passo dalla finale play-off, puntano a stupire ancora e ad alimentare le proprie ambizioni. I lucani, invece, reduci da un Girone C chiuso all’ottavo posto e al primo turno play-off, andranno a caccia come ogni anno della salvezza prima di poter alzare l’asticella. Campo storicamente ostico quello del Cerignola per il Picerno: tre sconfitte, due pareggi e una sola vittoria negli ultimi quindici anni. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Valerio Pezzopane della sezione de L’Aquila coadiuvato dagli assistenti Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto Ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce. L’operatore al Football Video Support sarà Michele Fracchiolla di Bari.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI AUDACE CERIGNOLA-PICERNO]

Presentazione del match

QUI AUDACE CERIGNOLA – A peotezione di Greco ci saranno Martinelli, Visentin e Ingrosso. Sulle corsie esterne agiranno D’Orazio e Russo con Coccia, Cretella e Sainz-Maza in mezzo al campo. In avanti spazio alla coppia d’attacco Emmausso-Cuppone.

QUI PICERNO – Tra i pali Summa con Perri, Granata, Frison e Salvo a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Bianchi e Marino con Esposito, Pugliese ed Energe a supporto di Abreu.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Picerno

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Martinelli, Visentin, Ingrosso; D’Orazio, Sainz-Maza, Cretella, Coccia, Russo; Emmausso, Cuppone. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Perri, Granata, Frison, Salvo; Marino, BIanchi; Esposito, Pugliese, Energe; Abreu. Allenatore: Claudio De Luca

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Audace Cerignola-Picerno, valida per la prima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta su Sky Sport. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.