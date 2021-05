La partita Avellino – Palermo di Mercoledì 26 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playoff di Serie C

AVELLINO – Questa sera, mercoledì 26 maggio, alle ore 20.45 si gioca Avellino – Palermo gara di ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C.

Cronaca minuto per minuto e tabellino

AVELLINO-PALERMO 1-0 (risultato Finale) La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e da appuntamento ai prossimi live. Buona serata a tutti SECONDO TEMPO 51' finisce qui . L'Avellino batte il Palermo e supera il turno 46' nell'Avellino dentro Bernardotto al posto di Fella 45' Cambio per il Palermo, esce Lancini ed entra Doda. 45'Doppio cambio per l’Avellino, escono Maniero e D’Angelo, entrano Santaliello e Adamo. 44' conque minuti di recupero 43' ammonito Marconi per un fallo su Carriero 38' Punizione dal limite per il Palermo battuta da Almici: palla che temrina sul fondo 35' Cambio per il Palermo. Entra Almici, esce Kanoute 31' D’Angelo recupera la palla e serve Fella, che solo davanti a Pelagotti spedisce la palla a lato 25' prova la conclusione Valente ma la palla finisce alta sopra la traversa 23' i rosanero provano a rendersi pericolosi ma l’Avellino non permettono loro di sviluppare gioco. 17' Silipo lancia Valente che stoppa e conclude centralmente. Forte respinge in calcio d’angolo. 16' conclusione di Floriano deviata in angolo da Forte 13' doppio cambio per il Palermo. Entrano Saraniti e Silipo al posto, rispettivamente, di Marong e Santana.. 10' prova ad avanzare il palermo ma De Rose commette un errore in fase di impostazione. 6' Fallo di Kanoute su Aloi, che rimane a terra. Interviene lo staff sanitario 5'Palermo sempre oltre la propria metà campo in queste prime battute di gioca ma senza essersi più reso realmente pericoloso 1' prova la conclusione Kanoute ma la palla si stampa sulla traversa! Subito il Palermo vicinissimo al pareggio! 1' si riprende a giocare senza cambi PRIMO TEMPO 45' finisce qui il primo tempo con l'Avellino in vantaggio ftazie a un gol di D'Angelo 43' Valente ci prova da fuori area, ma il suo tiro è alto sopra la traversa 42' ammonito Aloi per un fallo su De Rose 40' ancora una azione pericolosa sulla sinistra dell'Avellino, che pero non riesce ad arrivare in fase conclusiva 37' verticalizzazione di Aloi per Maniero che pero non riesce ad attivare in tempo sulla palla 32' AVELLINO IN VANTAGGIO! cross dalla destra di Maniero, che salta sia Lancini sia Marconi . D'Angelo indacca facilmente 29' punizione da buona posizione in favore del Palermo; il cross di De Rose è troppo alto e finisce direttamente fuori 25' fallo di Lancini su Maniero, punizione pericolosa dal limite dell’area per l’Avellino; la batte Aloi e c'é la gran parata di Pelagotti 21' Accardi anticipa Maniero e viene colpito dall’attaccante. Punizione per il Palermo. 18' colpo di Valente su lancio di De Rose, ma il guardalinee segnala il fuorigioco 13' La rimessa dal fondo di Lancini viene intercettata da Maniero ma la traiettoria della palla si impenna e finisce alta sopra la traversa 10' Palermo in area di rigore, prova il tiro Kanoutè ma c'é la respinta di parte di Forte. I giocatori dell'Avellino protestano per un presunto fuorigioco ma per l'arbitro é tutto regolare 6' altro calcio d'amgolo per l'Avellino il cui sviluppo é di facile lettura per Pelagotti 3' sugli sviluppi di un calcio d'angolo deviazione in fallo laterale da parte di u difensore de Palermo 2' traversone di Ciancio, devuazione di un difensore del palermo e palla che finisce sul fondo. L'arbitro aveva perà ravvisato un fallo 1' partiti! Le squadre non sono ancora in campo. La partita inizierà con un breve ritardo Un cordiale saluto a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Avellino-Palermo Avellino (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo (dal 45' st Adamo), Tito; Maniero (dal 45' st Santaliello), Fella (dal 45 1 st Bernardotto). A disposizione: Pane, Leoni, Rizzo, Silvestri, De Francesco, Errico, Rocchi, Silvestri. Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Marong (dal 13' st Saraniti), Lancini (dal 45' st Doda), Marconi; Accardi, Luperini, De Rose, Valente; Santana (dal 13' st Silipo), Floriano; Kanoute (dal 35' st Almici). A disposizione: Fallani, Corrado, Palazzi, Crivello, Martin, Peretti, Odjer, Broh. Reti: al 32' D'Angelo Ammonizioni: Aloi Recupero: nessun minuto nel pormo tempo Reti. al 32' D'Angelo

Le formazioni ufficiali

Avellino (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini, Marconi; Accardi, Luperini, De Rose, Valente; Santana, Floriano; Kanoute.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Avellino – Palermo, valido per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

La presentazione del match

La gara di andata si è chiusa con la vittoria di misura dei rosanero. Il bilancio dell’Avellino, nelle ultime cinque sfide é di 2 vittorie, 2 pareggio e 1 sconfitta; 2 reti realizzate e 4 incassate. Ha chiuso la regular season al terzo posto del Girone C a quota 68 con un percorso di 20 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Il Palermo si é classificato al settimo posto del Girone C con 53 punti, frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte e nei turni precedenti ha eliminato Teramo e Avellino; ha inanellato 5 vittorie nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 11 gol e subendone 3.

Le probabili formazioni di Avellino – Palermo