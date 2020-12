AZ Alkmaar – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita AZ Alkmaar – Napoli del 3 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata di Europa League

ALKMAAR – Giovedì 3 dicembre alle ore 21 si giocherà AZ Alkmaar – Napoli, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Europa League 2020/2021. Da una parte c’è la formazione olandese che viene da una vittoria esterna in campionato ed in classifica occupa la settima posizione con 17 punti. Nel girone, invece, i padroni di casa occupano la seconda posizione, al pari della Real Sociedad, con 7 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Gattuso che, in Serie A, viene dall’ottimo successo casalingo contro la Roma ed in classifica occupa la quarta posizione, insieme ai capitolini e alla Juventus, con 17 punti. La squadra partenopea occupa la prima posizione del Gruppo F con 9 punti e in caso di successo potrebbe staccare il pass per i sedicesimi con un turno d’anticipo.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 3 dicembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI AZ ALKMAAR – Slot dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Bizot in porta, pacchetto difensivo composto da Svensson e Wijndal sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Hatziadiakos e Martins Indi. A centrocampo Stengs in cabina di regia con Midtsjo e Koopmeiners mezze ali mentre in attacco spaziio al tridente formato da Sugawara, Boadu e De Wit.

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Manolas e Maksimovic. A centrocampo Bakayoko e Lobotka in cabina di regia mentre davanti spazio a Politano, Zielinski ed Elmas alle spalle di Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro AZ Alkmaar – Napoli, valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Europa League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Match anche in chiaro, su TV8. Il match tra AZ e Napoli sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l’applicazione scaricabile su smartphone, tablet e pc. In alternativa la gara di Europa League sarà online su Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati. In streaming sarà possibile seguire AZ-Napoli anche in chiaro, grazie al sito di TV8.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar – Napoli

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, Boadu, De Wit. Allenatore: Slot

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Gattuso

STADIO: AFAS Stadion