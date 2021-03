Azerbaigian – Serbia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Azerbaigian – Serbia di Martedì 30 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022

BAKU – Martedì 30 marzo 2021, alle ore 18:00, si disputa Azerbaigian – Serbia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta la Serbia si è imposta per 4-1. L’incontro si svolgerà allo stadio Baku Olympic Stadium e sarà diretto dal direttore di gara Reinshreiber. La Serbia ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 1.33. Nelle ultime cinque uscite l’Azerbaigian ha ottenuto 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte realizzando 1 gol e subendone 3. La Serbia invece ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte siglando 10 reti e subendone 4. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Serbia e Portogallo in vetta alla classifica Gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali con 4 punti mentre in terza posizione troviamo il Lussemburgo con 3 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Azerbaigian – Serbia non verrà trasmessa in diretta televisiva o streaming.

Le probabili formazioni di Azerbaigian – Serbia

Gli azeri dovrebbero schierarsi col 4-4-2 con Balayev in porta, pacchetto difensivo composto da Krivotsuyuk e Medvedev sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Badalov e Huseynov. A centrocampo Diniyev e Qarayev in cabina di regia con Mutallimov e Sadikhov sulle fasce laterali In attacco tandem offensivo composto da Emreli e Sheydaev. Stojkovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Dmitrovic in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Mitrovic e Pavlovic. A centrocampo Racic e Milinkovic-Savic in cabina di regia con Gajic e Mladenovic sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Tadic alle spalle del tandem offensivo composto da Vlahovic e Mitrovic.

AZERBAIGIAN (4-42): Balayev; Krivotsyuk, Badalov, Huseynov, Medvedev; Mutallinov, Diniyev, Qarayev, Sadikhov; Emreli, Sheydaev. Allenatore: De Biasi

SERBIA (3-4-1-2): Dmitrovic; Pavlovic, Milenkovic, S. Mitrovic; Gajic, Racic, Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, A. Mitrovic. Allenatore: Stojkovic