Italia U21 – Slovenia U21: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Italia U21 – Slovenia U21 di Martedì 30 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli Europei U21

MARIBOR – Martedì 30 marzo 2021 , alle ore 21:00 Italia U21 affronterà Slovenia U21 per la3° giornata degli Europei U21 . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Italia U21 ha vinto con il risultato di 2-1. Italia U21 ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 1.50. L’ Italia U21 , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 11 e ha subito 3 . Il bilancio della Slovenia U21 é invece di 0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 10 subite. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Spagna U21 è in vetta Gruppo B degli Europei U21 con 4 punti, seguita da Repubblica Ceca U21 e Italia U21 con 2.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Italia U21 – Slovenia U21 , valida per la 3°giornata 3 degli Europei U21 , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai Due.

Le probabili formazioni di Italia U21 – Slovenia U21

Probabile modulo 3-5-2 per gli la Nazionale di Nicolato con Carnesecchi tra i pali e retroguardia composta da Lovato, Gabbia e Marchizza. In cabina di regia Maggiore con Frattesi e Pobega; sulle fasce Zappa e Saòa. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Cutrone e Raspadori. La Slovenia dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Zekic tra i pali e retroguardia formata al centro da Brekalo e Zaletel e ai lati da Zinic e Kolmanic. In mediana Petrovic e Cerin. Sulla trequarti Rogelj, Elsnik e Matko, di supporto all’unica punta Celar.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori.

SLOVENIA UNDER 21 (4-2-3-1): Zekic; Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar.