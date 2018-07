Un’azienda chiamata Cristiano Ronaldo – Il suo impero social

Nessun star al mondo riesce a tenere il passo del fuoriclasse portoghese, la Juventus non ha acquistato un giocatore ma un brand.

TORINO – “Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore”. Già, tutto vero perché Cristiano Ronaldo, nuovo acquisto della Juventus, non è solo uno dei calciatori più forti di sempre ma una vera e propria azienda in grado di generare denaro come se piovesse. Il portoghese, nel corso degli anni, ha costruito intorno a se un vero impero che parte dai social e arriva alla catena di Hotel passando per l’abbigliamento.

E’ lui il re indiscusso dei social network ed i numeri lo dimostrano: il portoghese ha 135 milioni di seguaci su Instagram. La Juventus invece, è ferma a 11 milioni. La storia si ripete anche su Facebook, dove il portoghese conta 122 milioni di like, mentre i bianconeri ne hanno “solamente” 33 milioni. Infine, Twitter: 74 milioni di seguaci per Cristiano, 6 milioni per la Juventus. In totale, tra tutte e tre le piattaforme, Ronaldo conta circa 335 milioni di seguaci.

Ma quanto guadagna Cristiano Ronaldo con un post?

Nello scorso anno, come riporta Forbes, l’ex giocatore del Real Madrid ha pubblicato 580 post accompagnati da uno sponsor. Per ogni contenuto postato sui social, infatti, Cristiano Ronaldo otterrebbe circa 500.000 dollari, secondo le ultime stime. stando a quanto riferito dall’agenzia Hookit, un post del Pallone d’Oro raggiunge in media 2,3 milioni di interazioni. Il suo primo post da giocatore della Juventus, invece, sta per raggiungere i 10 milioni di like. Numeri pazzeschi e da capogiro ma non è finita qui perché sempre secondo Forbes, Cristiano Ronaldo nel corso dello scorso anno avrebbe guadagnato un totale di 180 milioni di dollari attraverso i suoi canali web. Infine, ma non certo per importanza, la Nike, da parte sua, ha deciso di metterlo sotto contratto a vita con Cristiano che arriverà a guadagnare 1 miliardo di dollari.

Fonte foto: Twitter Ronaldo