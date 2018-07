Dopo il fallimento di Bari e Cesena la COVISOC vuole analizzare nel dettaglio la fidejussione presentata dal club irpino.

AVELLINO – La giornata di ieri è stata da dimenticare per il calcio italiano con Bari e Cesena escluse dal campionato di Serie B e condannate al fallimento. In pericolo, però, c’è ancora l’Avellino che ha presentato la fidejussione entro la scadenza delle ore 19, spedendola giusto qualche minuto prima, ma la COVISOC non sarebbe stata convinta dalla provenienza della stessa, che arriva infatti da un fondo estero per il quale l’organo di controllo intende vigilare ulteriormente. Dall’ambiente irpino filtra ottimismo, questo il comunicato della società.

Serie B – In bilico anche l’Avellino: il comunicato della società

E’ stato regolarmente presentato un ricorso avverso la prima decisione della Co.Vi.So.C. in cui sono state specificate le ragioni per le quali, a detta di questa società, la fideiussione aveva tutti i criteri per essere accettata. – E’ stata presentata, in maniera disgiunta dal ricorso, una nuova fidejussione di 800mila euro, emessa da un istituto che ha provveduto a inviarla direttamente, via PEC, alla Co.Vi.So.C, entro le ore 19, come stabilito dai termini. Una copia di questa fideiussione – il cui premio è stato regolarmente corrisposto dal club all’istituto mediante bonifico bancario stesso questo pomeriggio – sarà in possesso di questa società nella giornata di domani.

Si precisa che l’Avellino ha inviato una comunicazione via PEC alla Co.Vi.So.C in cui ha anticipato la sottoscrizione della fideiussione e le modalità di invio telematico della stessa. – Considerati i tempi ridottissimi, questo club ha fatto l’impossibile per garantire la presentazione di una fideiussione, tra le poche che si è riusciti a produrre, optando per la migliore soluzione tra quelle disponibili. – Inoltre, la società sta verificando la possibilità di produrre, nelle prossime ore, una terza fideiussione più performante rispetto ai criteri stringenti della Figc.