Serie A: il Milan segue Higuain e Morata. Ufficiale Tavarez alla Samp

Il Milan insegue Higuain e Morata. La Roma attende di decidere il futuro di Alisson e cede Bruno Peres al Sao Paulo. La Sampdoria ufficializza l’arrivo di Tavarez

Nel giorno delle presentazione di Cristiano Ronaldo, la Juventus porta avanti la trattativa per avere in bianconero l’attaccante calsse ’99 dell’Empoli Marco Olivieri. Si segue la pista della formula del prestito con obbligo di riscatto. Intanto c’è da sistemare Higuain, che se qualche giorno fa era dato vicino al Chelsea dell’ex maestro Sarri, voci di mercato delle ultime ore dicono che potrebbe anche approdare al Milan. Il club rossonero, nel pieno delle sue vicissituidini societarie, oltre al Pipita insegue Alvaro Morata che piace anche al Napoli, anche se al momento il club partenopeo parrebbe in svantaggio.

La Roma è in attesa di decidere il futuro di Alisson, per il quale ci sono tanti interessamenti ma finora nessuna richiesta ufficiale. Nell’eventualità che il portiere brasiliano dovesse partire, il club giallorosso continua a seguire Areola del PSG e Olsen del Copenaghen. Intanto è arrivata l’ufficializzazione del trasferimento di Bruno Peres. Il terzino brasiliano va al Sao Paulo con la formula del prestito da 1,4 milioni e con diritto di riscatto fissato a 6 milioni in favore della società brasiliana. Qualora il giocatore dovesse essere rivenduto alla Roma andrebbe anche il 20% dell’eventuale operazione. Continuano le trattative per il trasferimento di Gerson all’Empoli, che non pare più scontato come si diceva qualche giorno fa.

La Sampdoria, che continua a sognare l’attaccante romanista Defrel, ha intanto ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di opzione di Junior Tavares, esterno classe ’96 dal Sao Paulo.

Alla Spal è in arrivo il difensore svizzero ex Antalyaspor Djourou con contratto annuale e opzione per un’altra stagione.

Il Torino ha raggiunto l’accordo con l’AEK Atene per il trasferimento di Boyé. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni.