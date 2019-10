Barcellona – Inter 2-1, il tabellino

Decidono la partita due reti di Sanchez nella ripresa dopo che i nerazzurri erano riusciti a sbloccarla dopo appena due minuto con Lautaro Martinez

BARCELLONA – Ai nerazzurri non riesce l’impresa. Resta il rammarico per non essere riusciti a replicare un primo tempo giocato su ottimi ritmi e con grande personalità. La rete di Lautaro Martinez dopo appena 2 minuti aveva dato grande entusiasmo e le occasioni per raddoppiare non sono mancate. In particolare al minuto 37 quando Ter Stegen devia un colpo ravvicinato del “Toro” su cross dalla destra di Candreva. Valleverde nella ripresa inserisce prima Vidal quindi Dembelé. Due cambi che accendono una squadra un pò imballata nel primo tempo. L’ex bianconero fornisce la sponda per la prima conclusione formidabile di Sanchez dal limite, una staffilata al volo che sorprende Handanovic quindi dopo alcune percussioni di Dembelé arriva la rete che decide il match con Messi abile a servire nuovamente il numero 9 che fa prima beffa Godin con un tocco delizioso al limite per spostarsi la palla avanti e scattare in modo fulmineo quindi calcia di precisione con un rasoterra di sinistro che anticipa il tentativo del portiere. Due perle che salvano gli spagnoli da una serata per metà opaca e danno una punizione troppo grande alla squadra di Conte che probabilmente avrebbe dovuto chiudere i giochi nel primo tempo sfruttando meglio le ripartenze concesse.

Il tabellino di Barcellona – Inter

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Sergio Roberto; F. De Jong, Busquets (dal 7′ st Arturo Vidal), Arthur; Messi, Luis Suarez, Griezmann (dal 21′ st Dembelé). A disposizione: Neto, Rakitic, Todibo, Wagué, Carles Perez. Allenatore: Ernesto Valverde.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (dal 25′ st D’Ambrosio), Barella, Brozovic, Asamoah; Sanchez (dal 21′ st Gagliardini), Sensi (dal 34′ st Politano); Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Vecino, Esposito, Biraghi. Allenatore: Antonio Conte.

Reti: al 2′ pt Lautaro Martinez, al 13′ st Suarez, al 40′ st Suarez

Ammonizioni: Barella, Griezmann, Piqué, Vidal, Sanchez, Conte (all)

Recupero: nessuno nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa