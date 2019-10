Squalificati in Serie A dopo la 6° giornata: ecco quali

Quatto giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo la 6° giornata: Soriano (Bologna), Sanchez (Inter), Musacchio (Milan) e Bremer (Torino)

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 1° ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di 2.000,00 euro all’Atalanta er avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori inultanti nei confronti della squadra avversaria

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

SORIANO Roberto (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al termine della gara, contestato una decisione arbitrale con atteggiamenti e parole irrispettosi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottopo-sto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI/STAFF TECNICO



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FRUSTALUPI Nicolo’ (Torino): per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione insultante ad un dirigente del-la squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

MAZZARRI Walter (Torino): sanzionato per proteste al 38° del secondo tem-po nonché per comportamento non regolamentare assunto al 48° del secon-do tempo.

TOGNACCINI Daniele (Juventus): per avere, al 29° del secondo tempo, con-testato platealmente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.