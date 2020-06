Barcellona – Leganes: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Barcellona – Leganes del 16 giugno 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventinovesima giornata di Liga

BARCELLONA – Martedì 16 giugno alle ore 22 si giocherà Barcellona – Leganes, incontro valevole per la ventinovesima giornata di Liga. Da una parte ci sono i catalani che hanno ricominciato vincendo 4-0 in casa del Maiorca ed in classifica occupano la prima posizione con 61 punti. Dall’altra parte c’è la formazione ospite che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Valladolid ed in classifica occupa l’ultimo posto, in coabitazione con l’Espanyol, con 23 punti.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Semedo e Sergi Roberto sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Araujo e Piquè. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Vidal e De Jong mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Messi, Suarez (o Braithwaite) e Griezmann.

QUI LEGANES – La squadra ospite dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Cuellar tra i pali, pacchetto arretrato formato da Assale e Silva sulle fasce laterali mentre al centro Omeruo e Awaziem. A centrocampo Amadou e Mesa in cabina di regia con Rosales e Rodrigues sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Oscar e Carrillo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Leganes, valido per la ventinovesima giornata di Liga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Barcellona – Leganes

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Araujo, Semedo, Vidal, Sergio Busquets, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Setien

LEGANES (4-4-2): Cuellar; Assale, Omeruo, Awaziem, Silva, Rosales, Amadou, Mesa, Rodrigues, Oscar, Carrillo. Allenatore: Aguirre

STADIO: Camp Nou