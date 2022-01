Supercoppa, Barcellona – Real Madrid: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Barcellona – Real Madrid del 12 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022

BARCELLONA – Mercoledì 12 gennaio, alle ore 20, al King Fahd International Stadium di Ryad, torna il Clasico Barcellona – Real Madrid, prima semifinale della Supercoppa di Spagna 2021/2022. In Liga i blaugrana vengono dal pari esterno per 1-1 contro il Granada e sono sesti in classifica con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte; 21 gol fatti e 23 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e sconfitte siglando nove reti e incassandone quattro. I Blancos sono reduci dalla schiacciante vittoria casalinga per 4-1 contro il Valencia e sono primi, a cinque lunghezze dal Siviglia, a quota 49 punti, con un cammino di quindici partite vinte, quattro pareggiate e due perse; 45 reti segnate e 14 subite. Il bilancio nelle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta; 8 gol fatti e 5 subiti. L’ultimo incrocio risale a due mesi e mezzo fa quando il Ral Madrid si impose al Neucamp col risultato di 1-2.

RISULTATO IN DIRETTA: BARCELLONA - REAL MADRID Mercoledì 12 gennaio alle ore 19 le formazioni ufficiali, dalle ore 20 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Ancelotti alla vigilia

“Quando giochi, tutto può succedere. Puoi vincere, puoi perdere o puoi pareggiare. Domani non puoi pareggiare, alla fine della partita ci deve essere un vincitore. Dobbiamo giocare al meglio la partita sapendo che sono una forte rivale, che in questa stagione hanno avuto più problemi di noi, ma è solo una partita tra due squadre che hanno lo stesso obiettivo di raggiungere la finale. Ho dei dubbi, Carvajal è uno di questi perché sta tornando da un infortunio e questo lo dobbiamo valutare. Sulla fascia destra dobbiamo valutare di avere giocatori freschi da utilizzare, come Rodrygo al posto di Asensio. Sono gli unici dubbi che ho. La squadra sta bene, Jović è tornato. La vigilia della partita sarà come sempre quando giocherai contro il Barcellona. Un po’ di preoccupazione, tanta voglia e tanto entusiasmo. Sarà una partita divertente. Tutte le partite contro il Barcellona sono così e ci piace giocare questo tipo di partite. Sarà sempre una partita alla pari. I numeri della classifica della lega non contano. È una semifinale della Supercoppa di Spagna. La partita parte 0-0 e verrà pareggiata in quanto l’andata al Camp Nou è stata pareggiata quando Xavi non c’era. Il Barcellona é una squadra che, a parte i giocatori veterani come Piqué, Busquets e Jordi Alba, che contribuiscono sempre alla squadra, si distingue in questo momento per i giocatori che spingono da dietro come Gavi e Nico. Sono giocatori che secondo me potrebbero avere un grande futuro. E’ una squadra che mi piace perché hanno un’idea abbastanza chiara del gioco che vogliono fare. Sta seguendo la linea identitaria di questo club e ha anche avuto una buona serie di vittorie quando è arrivato. Penso che con il suo contributo, idee e atteggiamenti la squadra migliorerà. Pensiamo di poter fare una buona partita e faremo del nostro meglio per vincerla”.

Le parole di Kroops alla vigilia

“Vogliamo vincere ogni competizione che giochiamo. È il nostro obiettivo. Prima di tutto, vogliamo vincere domani e poi questa Coppa. Siamo pronti, ora ci alleniamo per vedere le condizioni. Sono chiaro che siamo qui per vincere. Può darsi che il Madrid sia stato migliore del Barcellona in campionato. La mia esperienza mi dice che non ci sono favoriti in un Clasico perché tutto può succedere. Domani è la finale. C’è molta qualità nella rosa del Barcellona. In una Classica non ci sono favoriti e non so cosa accadrà. Vogliamo vincere. Non ho visto molte partite del Barcellona. Abbiamo le nostre partite e io ho altre cose da fare invece di guardare il calcio tutto il giorno. Conosco i giocatori del Barcellona, ​​ma non so chi giocherà. È difficile sapere con quale formazione giocheranno. Non posso dire cosa sia cambiato da Koeman a Xavi da fuori. Il mio inizio di stagione è stato difficile perché non ho mai iniziato una stagione con un infortunio in carriera. Mi sono fermato, ho saltato alcune partite, ma sono riuscito a prepararmi nel miglior modo possibile per essere perfetto in quel periodo. Sono in un buon momento, ma dire che è il momento più bello della mia carriera è difficile perché ho vissuto momenti molto belli. Mi piace il calcio e mi sento molto bene fisicamente”.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – Xavi dovrà rinunciare all’infortunato Garcia e valutare le condizioni sia di Ferran Torres e Pedri dopo il Covid, sia di Frenkie de Jong, Araujo e Ansu Fati, convocati senza approvazione medica. La formazione andalusa potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Ter Stegen tra i pali e Dani Alves, Piqué, Araujo e Jordi Alba in posizione arretrata. A centrocampo dovremmo trovare dal 1′ Nico Gonzalez, Busquets e Gavi, alle spalle del tridente d’attacco formato da Dembélé, L. de Jong e Jutglà.

QUI REAL MADRID – Ancelotti potrebbe scendere in campo con un modulo speculare, con Courtois in porta e Vasquez, Militao, Alaba e Mendy in posizione arretrata. A centrocampo Kroos, Modric e Casemiro, alle spalle del tridente d’attacco formato da Asencio, Benzema e Vinicius Junior.

Le probabili formazioni di Barcellona – Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Busquets, Gavi; Dembélé, L. de Jong, Jutglà. Allenatore: Xaxi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Barcellona – Real Madrid, semifinale della Supercoppa di Spagna 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su Nove.