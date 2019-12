Liga, Barcellona – Real Madrid: catalani dati favoriti

Liga, Barcellona – Real Madrid: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 18 dicembre dalle ore 20. Per i bookmakers favoriti i catalani

BARCELLONA – Mercoledì 18 dicembre si gioca Barcellona – Real Madrid, recupero della decima giornata di Liga. I catalani provengono dal pareggio esterno contro la Real Sociedad; i Blancos, nel posticipo della scorsa giornata, hanno pareggiato nei minuti di recupero sul campo del Valencia. Le squadre sono appaiate in testa alla classifica con 35 punti. Calcio di inizio previsto per le ore 20.

Liga, Barcellona – Real Madrid: per i bookmakers catalani nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato in media 1,75. Il segno X è offerto mediamente a 4,00 mentre il segno 2 è dato da 4,25 a 4,30.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato in media a 1,21, l’X/2 è offerto da 2,05 a 2,06 mentre l’1/2 vale mediamente 1,23.

I bookmakers credono che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,45 a 2,50, l’Over 2,5 da 1,47 a 1,48. Pensano che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,45 a 2,55, il goal in media a 1,48.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 7,50 a 8,50) seguito dal 2-1 (da 8,00 a 8,50) e dall’1-0 (10,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,30 a 3,45 a 3,90.