Barcellona – Real Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

BARCELLONA – Mercoledì 18 dicembre si ferma la Spagna, si ferma il mondo: c’è il Clasico. Alle ore 20 andrà in scena Barcellona – Real Madrid, recupero della decima giornata di Liga. Da una parte c’è la squadra catalana che viene dal pareggio esterno contro la Real Sociedad mentre dall’altra ci sono i Blancos, che, nel posticipo della scorsa giornata, hanno pareggiato nel recupero sul campo del Valencia. Sfida che si annuncia elettrizzante più del solito visto che le due squadre sono appaiate in testa alla classifica con 35 punti. A dirigere il Clasico del Camp Nou sarà il signor Hernandez Hernandez.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – Valverde dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Ter Stegen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Sergi Roberto e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Rakitic e De Jong mezze ali mentre davanti il tridente formato da Messi, Suarez e Griezmann.

QUI REAL MADRID – Qualche problema di formazione per Zidane che dovrà rinunciare a Marcelo e Hazard. Il suo Real dovrebbe schierarsi con un modulo speculare a quello del Barcellona: Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Carvajal e Nacho sulle fasce laterali mentre nel mezzo Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Modric e Kroos mezze ali mentre davanti tridente formato da Isco, Benzema ed uno tra Bale e Rodrygo.

Dove vederla in TV e in streaming

Il Clasico Barcellona – Real Madrid, incontro valevole per il recupero della decima giornata di Liga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle ore 19.45

Le probabili formazioni di Barcellona – Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Sergio Busquets, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Modrid, Casemiro, Kroos, Bale, Benzema, Isco. Allenatore: Zidane

STADIO: Camp Nou