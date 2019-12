Barcellona-Real Madrid: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid: incontro valevole per il recupero della decima giornata di Liga, calcio d’inizio alle ore 20.

BARCELLONA – L’attesa è ormai finita. Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Barcellona e Real Madrid per un Clasico che si preannuncia infuocato. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Barcellona tridente offensivo composto da Messi, Suarez e Griezmann mentre nel Real Madrid trio d’attacco formato da Bale, Benzema e Isco.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Valverde Casemiro, Kroos, Bale, Benzema, Isco. Allenatore: Zidane