Serie A, Brescia – Sassuolo: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Brescia – Sassuolo: match valevole per il recupero della settima giornata del campionato di serie A, calcio d’inizio alle ore 20,45

BRESCIA – Tutto pronto al Mario Rigamonti per l’incontro tra Brescia – Sassuolo, partita valevole per il recupero della settima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-1-2 con Balotelli e Torregrossa supportati da Spalek, per gli ospiti modulo 4-2-3-1 con Caputo unica punta supportato da Berardi, Traoré e Boga. A dirigere il match del Rigamonti sarà il signor Di Bello della sezione di Pinerolo.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Brescia – Sassuolo

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disposizione: Mangraviti, Ndoj Viviani, Martella, Gastaldello, Zmrhal, Donnarumma, Andrenacci, Ayé, Magnani, Matri, Morosini. Allenatore: Corini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. A disposizione: Turati, Magnanelli, Duncan, Djuricic, Peluso, Muldur, Raspadori, Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Mario Rigamonti