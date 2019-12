Serie A, Sampdoria – Juventus: le formazioni ufficiali

GENOVA – Alle 18:55 si apre la diciassettesima giornata di Serie A con l’anticipo Sampdoria – Juventus. L’incontro è stato anticipato per via dell’impegno di Supercoppa italiana tra i bianconeri e la Lazio in programma domenica pomeriggio. Dalle ore 18 saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici il match sarà diretto dal arbitro Gianluca Rocchi di Firenze e Sara coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Dario Cecconi di Empoli. Sotto questa direzione La Samp ha raccolto appena 4 vittorie nei 23 match arbitrali mentre la Juve ha ottenuto ben 29 successi nei 37 precedenti. Per quanto riguarda le sfide tra le due squadre ricordiamo le ultime che hanno visto 3 successi dei bianconeri e due doriani. Nell’ultima occasione quella nella scorsa stagione ricordiamo il 2-0 frutto delle reti di Defrel e Caprari nel finale mentre il pareggio per 1-1 é risultato più frequente. Cronaca in diretta su questo sito a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Alla vigilia del match tecnico Sarri accennato circa la possibilità di vedere il tridente anche in questa giornata sottolineando come sia un modulo molto dispendioso per essere adoperato per tutti 90 minuti mentre parlando dell’avversario: “Hanno vinto il derby e sappiamo quanto ci tengono. Le squadre di Ranieri sono sempre difficili da affrontare, dobbiamo aspettarci una partita difficile e dobbiamo fare una prestazione di grande livello”. Dall’altra parte Ranieri ha già digerito le emozioni del derby e si dice speranzoso di vedere una grande prova da parte dei suoi: “cercheremo di fare una grande partita per il nostro pubblico”. Aarà un incontro molto combattuto e si dispiace per non aver avuto tempo per preparare meglio questa partita in particolare per poter recuperare alcuni giocatori non al meglio. Parlando di formazioni ha ipotizzato un 4-4-2 con staffetta tra Ramirez e Gabbiadini come vista nel derby.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Juventus

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru, Linetty, Jankto, Thorsby, Depaoli, Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Regini, Augello, Maroni, Leris, Ekdal, Pompetti, Caprari, Rigoni E., Gabbiadini. Allenatore: Ranieri [ufficiali dalle ore 18]

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Demiral, Rugani, De Sciglio, Danilo, Can, Ramsey, Douglas Costa, Portanova, Bernardeschi, Pjaca. Allenatore: Sarri [ufficiali dalle ore 18]