Clasico in primo piano il 18 dicembre 2019. Si gioca anche l’anticipo di Serie A tra Juventus e Sampdoria. Infrasettimanale in Germania, Coppe in Francia, Inghilterra e Spagna

Mercoledì 18 dicembre si annnucia una giornata molto ricca di eventi sportivi, in particolare nei campionati europei. Al momento come risultati c’è solo quello dell’EAFF E-1 Football Championship dove la Cina ha superato 2-0 Hong Kong. Un gol per tempo per i vincitori, Ji Xiang nel primo tempo e Zhang Xizhe nella ripresa. Quali saranno i match con approfondimenti? Ne consideriamo 3 ovvero in Italia l’anticipo della 17ma tra Samp e Juve quindi il recupero di campionato tra Brescia e Sassuolo. Per la Liga invece c’è il Clasico con Barcellona e Real Madrid che ci faranno vivere una notte speciale. Completano il quadro il turno infrasettimanale di Bundesliga ma anche la giornata di Coppe in Francia e Spagna. In Italia c’è anche la Coppa di Serie C oltre a quella di Primavera. Andiamo dunque a vedere prima alcuni link utili tra webcronache e suggerimenti scommesse e tv quindi il programma dei risultati aggiornati in tempo reale.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



08:15 Hong Kong - Cina 0-2



11:30 Corea del Sud - Giappone 1-0 *



FIFA > Coppa del mondo di club 2019 > Semifinali



18:30 CF Monterrey - Liverpool FC



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo A



20:00 Leicester City U23 - Villarreal CF B



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo B



20:00 Brighton & Hove Albion U23 - Valencia CF B



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



13:00



Luftëtari Gjirokastër - KF Skënderbeu

FK Vllaznia - FK Kukësi

KF Bylis Ballsh - KF Laçi



16:00



KF Teuta Durrës - FK Partizani

KF Tiranë - KS Flamurtari Vlorë



Bahrain > Campionato 2019/2020







Al Najma - Manama Club rinv.

Al Shabab - Al Hidd rinv.



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00 Guabirá - Royal Pari



Croazia > 1. HNL 2019/2020



18:00 Dinamo Zagabria - HNK Rijeka



Francia > Coupe de la Ligue 2019/2020 > Ottavi di finale



18:45 Olympique Lyon - Toulouse FC



21:05



FC Nantes - RC Strasbourg

Stade Brest - Girondins Bordeaux

Le Mans FC - Paris Saint-Germain

Nîmes Olympique - AS Saint-Étienne

Amiens SC - Stade Rennes



Germania > Bundesliga 2019/2020



18:30 Bayer Leverkusen - Hertha Berlino



20:30



Bor. Mönchengladbach - Paderborn

Wolfsburg - Schalke 04

Eintracht Francoforte - Colonia

Friburgo - Bayern Monaco



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Lynx FC - Glacis United FC



Grecia > Super League 2019/2020



16:00 Skoda Xanthi - Panetolikos



16:15



Olympiakos Piräus - AE Larisa

OFI Heraklion - Panathinaikos



18:30



AEK Athen - Asteras Tripolis

Atromitos - Lamia



Inghilterra > League Cup 2019/2020 > Quarti di finale



20:45



Oxford United - Manchester City

Everton FC - Leicester City



21:00 Manchester United - Colchester United



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Brescia - Sassuolo



18:55 Sampdoria - Juventus



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > Quarti di finale



14:30 Piacenza - Juventus II



17:30 Catanzaro - Catania



20:00 Vicenza - FeralpiSalò



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > Ottavi di finale



11:00 Atalanta - Benevento Calcio



11:30 Cagliari - Hellas Verona



12:00 Roma - Napoli



14:00 Inter - Frosinone



14:30 Fiorentina - Genoa



16:00 Juventus - Bologna



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Heartland FC - Kano Pillars

Ifeanyi Uba - Delta Force FC

Enugu Rangers - Plateau United

Warri Wolves - Wikki Tourists

Abia Warriors FC - Jigawa Golden Stars

Enyimba Aba - Lobi Stars

Katsina United - Akwa Starlets

Akwa United - Rivers United FC

Sunshine Stars - MFM FC

Adamawa United FC - Nasarawa United FC



Olanda > KNVB beker 2019/2020 > 2. Giornata



18:30 SC Telstar - AFC Ajax



19:45



Heracles Almelo - FC Dordrecht

OFC Oostzaan - SV Spakenburg

AZ Alkmaar - RKSV Groene Ster

Willem II - Sparta Rotterdam

Sparta Nijkerk - NAC Breda



20:45 GVVV - PSV Eindhoven



Portogallo > Taça 2019/2020 > Ottavi di finale



15:15 Sertanense FC - Canelas Gaia FC



19:45 Paços de Ferreira - SC Espinho



21:45 SL Benfica - Sporting Braga



Spagna > Primera División 2019/2020



20:00 FC Barcelona - Real Madrid



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > 1. Giornata



17:30 UD SS Reyes - Córdoba CF



18:00



El Palmar CF - Getafe CF

Comillas CF - Villarreal CF

Tolosa CF - Real Valladolid

CD El Álamo - RCD Mallorca

CD Tudelano - Albacete

Bergantiños FC - Sevilla FC

CF Badalona - Real Oviedo

UD Melilla - UCAM Murcia CF



19:00 Pontevedra CF - UD Ibiza



20:00 Sestao River - CD Lugo



20:15 Barakaldo CF - Villarrubia CF



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > 5. Giornata



11:00 24 Erzincanspor - Beşiktaş 2-0



11:45 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor 2-0 *



12:30 Gaziantep FK - Kırklarelispor 1-1 *



14:30 Sivasspor - Erokspor



16:30 Göztepe - Fatih Karagümrük SK



18:45 Istanbulspor - Fenerbahçe