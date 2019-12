I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì sono dedicati a Brescia. Sassuolo, Sampdoria – Juventus e alla Bundesliga

Mercoledì 18 dicembre si giocano gli anticipi della sedicesima giornata di Bundesliga a gli ottavi di finale della Coppa di Francia. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Leverkusen – Hertha 1 (ore 18.30)

Gara valida per la sedicesima giornata di Bundesliga. Il Leverkusen proviene dalla sconfitta rimediata sul campo del Colonia e in classifica è settimo con 25 punti. Dieci lunghezze in meno per l’Hetha, tredicesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Friburgo.

Francoforte – Colonia 1 (ore 20.30)

Sfida valida per la sedicesima giornata di Bundesliga. Il Francoforte proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello chalke e in classifica è dodicesimo con 18 punti. Sette lunghezze in meno per il Colonia, penultimo e reduce dalla vittoria interna contro il Leverkusen.

Friburgo – Bayern 1 (ore 20.30)

Big match della sedicesima giornata di Bundesliga. Il Friburgo proviene dalla sconfitta rimediata sul campo dell’Hertha e in classifica è sesto con 25 punti. Due lunghezze in più per il Bayern, quinto e reduce dal 6-1 contro il Lipsia

Wolfsburg – Schalke under 2,5 (ore 20.30)

Incontro valevole per la sedicesima giornata di Bundesliga. Il Wolfsburg proviene dalla vittoria casalinga contro il Monchengladbach e in classifica è ottavo con 23 punti. Cinque lunghezze in meno per lo Schalke, quarto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Francoforte.

Brescia – Sassuolo 1 (ore 20.45)

Recupero della settima giornata del campionato di Serie A. Le Rondinelle provengono da due vittorie consecutive, contro SPAL e Lecce, e in classifica sono terzultime con 13 punti. I neroverdi sono reduci dal paregggio contro il Milan e in classifica e sono quattordicesimi a quota 16.

Sampdoria – Juventus 2 (ore 18.55)

Anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ranieri proviene dal successo nel derby col Genoa e in classifica è quindicesima, insieme a Lecce e Udinese, con 15 punti. I bianconeri sono reduci vittoria interna contro l’Udinese che ha permesso alla squadra di Sarri di agganciare l’Inter in testa alla classifica.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 dicembre 2019

Leverkusen – Hertha 1 (1,55)

Francoforte . Colonia 1 (1,75)

Fributgo – Bayern 2 (1,23)

Wolfsburg – Schalke under 2,5 (1,70)

Brescia – Sassuolo 1 (2,25)

Sampdoria – Juventus 2 (2,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->322 euro