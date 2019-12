In campo il campionato tedesco ma anche giornata di Coppa in Spagna e Francia martedì 17 dicembre 2019. Nella notte si è giocato in Giamaica

Martedì 17 dicembre sotto il segno della Bundesliga con il turno infrasettimanale ma anche di Coppa con quella del Rey e de la Ligue. Tutti i match si potranno seguire in diretta con i nostri risultati del giorno. Prima però andiamo a vedere chi già è sceso in campo e alcuni suggerimenti per scommesse e calcio in tv. Nell’EAFF E-1 Football Championship Women rinviata la partita tra Corea del Nord e Cina. In Giamaica invece per la Premier League si è disputato Cavalier – Tivoli con il successo degli ospiti per 3-2. Gara decisa nei primi 45 minuti con le reti di Garrison, autore di una doppietta e Sterling. Nella ripresa Marsh prova a suonare la carica ma il gol che avrebbe potuto riaprire i giochi arriva solo in pieno recupero con Rankine. Ricordiamo che in classifica guida il Waterhouse con un punto sopra al Mount Plesant ma con una partita in più da giocare.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Kenya - Eritrea



13:45 Uganda - Tanzania



FIFA > Coppa del mondo di club 2019 > Partita per 5. posizione



15:30 Al Sadd - Espérance de Tunis



FIFA > Coppa del mondo di club 2019 > Semifinali



18:30 Flamengo RJ - Al Hilal



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



08:15 Taiwan - Cina 0-1 *



11:30 Corea del Sud - Giappone



FIFA > U15 Amichevoli 2019 > Dicembre



15:00 Croazia - Slovenia



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo A



20:00 Arsenal FC U23 - Dinamo Zagreb II



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo D



20:00 FC Porto B - Jong PSV



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 ENPPI - Al-Masry Club



18:30 Pyramids FC - El Gouna



Francia > Coupe de la Ligue 2019/2020 > Ottavi di finale



18:45 Stade Reims - Montpellier HSC



21:05 AS Monaco - Lille OSC



Galles > Premier League 2019/2020



20:45 Bala Town - Penybont FC



Germania > Bundesliga 2019/2020



18:30 Werder Bremen - Mainz 05



20:30



Borussia Dortmund - RB Leipzig

Augsburg - Fortuna Düsseldorf

1. FC Union Berlin - Hoffenheim



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



18:15 Mons Calpe S.C. - Europa FC



20:30 Lions Gibraltar - Boca Gibraltar



Indonesia > Liga 1 2019



10:00 Semen Padang - Pusamania Borneo 0-0 *



12:30



PSIS Semarang - Madura United FC

Persija Jakarta - Persebaya Surabaya



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 2. Giornata



20:30 Plymouth Argyle - Bristol Rovers



Inghilterra > League Cup 2019/2020 > Quarti di finale



20:45 Aston Villa - Liverpool FC



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > Ottavi di finale



20:00 Torino - Milan



Portogallo > Taça 2019/2020 > Ottavi di finale



15:15 Académico de Viseu - GD Chaves



18:45 Varzim SC - Anadia FC



21:30 Atlético Marinhense - Rio Ave FC



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00 FC Famalicão - Vitória Setúbal



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > 1. Giornata



15:30 CD Lealtad - Cádiz CF



16:00 Coruxo FC - CD Mirandés



19:00



Real Jaén - CD Alavés

SD Logroñés - SD Eibar

CE L'Hospitalet - Granada CF

CF Illueca - Deportivo La Coruña



19:30



UP Langreo - CD Ebro

Marbella FC - CD Guijuelo



20:00



CD Castellón - UD Las Palmas

CP Cacereño - AD Alcorcón

UD Socuéllamos - Real Zaragoza

Club Portugalete - Extremadura UD

Peña Sport FC - CF Fuenlabrada



20:15 SD Tarazona - Rayo Vallecano



20:30



Gimnástica Segoviana - Elche CF

Zamora CF - Sporting Gijón

UM Escobedo - Málaga CF

Unionistas CF - Atlético Baleares



20:45 Hércules CF - Recreativo Huelva



21:00



CF Intercity - Athletic Bilbao

FC Andorra - CD Leganés

AD Ceuta - CD Numancia

Real Murcia - Racing Santander

FC Cartagena - SD Leioa



21:30 CD Mensajero - CD Tenerife



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



18:30 BidVest Wits - Mamelodi Sundowns



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > 5. Giornata



11:00 Van BBSK - Kasımpaşa SK



12:30 Antalyaspor - Eyüpspor



14:30 Samsunspor - Çaykur Rizespor



16:30 Adanaspor - Alanyaspor



18:45 Tuzlaspor - Galatasaray