Borussia Dortmund – Lipsia in diretta: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Borussia Dortmund-Lipsia del 17 dicembre 2019: presentazione, probabili formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata di Bundesliga, dove vedere la partita

Nel big match del martedì valevole per la 16esima giornata della Bundesliga, il Borussia Dortmund ospita tra le mura amiche il Lipsia. I padroni di casa hanno ritrovato la giusta forma e continuano a mettere insieme gol e punti in campionato. Le Wespen, infatti, arrivano da un ottimo 4-0 contro il Mainz. Ciò gli ha permesso di avvicinare la capolista Lipsia. Gli uomini di Favre arrivano tra campionato e Champions League da ben quattro vittorie consecutive, e vorranno provare ad ingranare la quinta. In questo modo potrebbero chiudere al meglio prima della sosta natalizia. I gialloneri però, partono con gli sfavori dei pronostici per questa sfida, anche se partita come questa, sono aperte ad ogni tipo di soluzione. Insomma la classica sfida da 1×2. I Rotbullen, infatti, non perdono in campionato da fine ottobre, e la vittoria di ieri sul Fortuna Dusseldorf gli ha permesso di scavalcare il Galdbach almeno fino al match contro il Dortmund. Gli uomini di Nagelsmann vorranno cercare di allungare il proprio periodo di imbattibilità, ma per farlo dovranno superare una diretta concorrente per la vittoria finale. Gli ospiti avranno dalla loro i pronostici, ma come abbiamo detto, questo genere di partite sono imprevedibili. Fischio d’inizio alle ore 20.30.