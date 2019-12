Quali sono gli undici consigliati per la 17° giornata di fantacalcio? Riscatto per Kolarov e Hateboer, a centrocampo crescono Pellegrini e Berenguer

Insolita giornata per i fantallenatori questa 17ma giornata di andata. Si perchè il turno si aprirà da domani, mercoledì 18 dicembre alle 18.55 con Sampdoria – Juventus. Inoltre terminerà solo il 5 febbraio 2020 con Lazio – Hellas Verona. Questo per consentire a Juventus e Lazio di prepararsi al meglio per la Supercoppa Italiana di domenica 22 dicembre alle 17.45 ora italiana. Dunque ci potranno essere dei modi di calcolare la giornata seconda che lega state affrontando. Per tutti gli allenatori del fantacalcio Fantamagic Classic e Pro possiamo dire che le formazioni si potranno dare entro le 18.40 di mercoledì 18 dicembre e che i giocatori di Lazio – Hellas Verona da regolamento saranno valutati con il 6 d’ufficio a esclusione di Vavro, Badu, Salcedo e Bessa infortunati di lunga data e quindi potenzialmente non utilizzabili se si fosse giocato in questo weekend. La nostra Top11 da scegliere non terrà conto di valutazioni di 6 ma considera tutti i giocatori potenzialmente valutabili.

Tra i pali troviamo Sepe che in casa con il Brescia avrà il delicato compito di conservare la porta inviolata. La difesa del Parma sta assicurando una buona copertura: appena 2 reti incassate nelle ultime tre partite giocate. Con lui difesa a tre a partire da De Vrij sempre più pilastro affidabile dei nerazzurri. Media invidiabile la sua, ora ci aspettiamo qualche assist o gol in casa contro il Genoa. Manca da un pò di settimane all’appello ed è tra i difensori più ambiti. A Firenze Kolarov potrebbe essere l’arma in più che è mancata ultimamente. Altro nome a caccia di un’inversione di tentenza anche Hateboer che è ancora lontano partente di quello visto la scorsa stagione.

A centrocampo lo abbiamo visto sempre più leader tra i giallorossi. Parliamo di Pellegrini ogni giornata più integrato nello scacchiere di Fonseca. Con lui anche Kulusevski che dopo la giornata opaca a Napoli ha la chance in casa contro il Brescia. Torna forse non dal primo minuto ma con la voglia di riprendersi il ruolo che gli spetta Soriano che ha all’attivo due reti e un assist. Travolgente nella gara con il Verona, Berenguer è pronto a sfornare un’altra prestazione maiuscola in casa con una SPAL in crisi di punti.

Passando all’attacco come fare a meno di un Ronaldo tornato a segnare come lui sa? La trasferta di domani con la Samp gli fornirà un ottimo motivo per esprimersi al meglio. Nel posticipo delle domenica sguardo alla possibile sorpresa Berardi in casa contro un Napoli in crisi di identità almeno per il campionato. Chiudiamo il tridente con Zaza che non ha fatto rimpiangere Belotti nell’ultimo turno e che in area resta sempre un rapace soprattutto se ben innescato dai vari Berenguer, Verdi e qualche buon cross di Ansaldi.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 17° GIORNATA