Serie A 2019-2020, 17° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 17° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

GENOVA – La diciassettesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2019/2020, è spalmata su quattro giorni: 18, 20, 21 e 22 dicembre. Si comincia mercoledì alle 18.55 con Sampdoria – Juventus. L’anticipo si è reo necessario per consentire ai bianconeri di partecipare alla Supercoppa Italiana, in programma domenica 22, che li vedrà affrontare la Lazio. Per lo steso motivo i biancocelesti giocheranno contro il Verona il prossimo 8 gennaio. I blucerchiati vengono dalla vittoria nel derby della Lanterna mentre la squadra di Sarri, dopo la vittoria contro l’Udinese, è prima a pari merito con l’Inte.

Il secondo anticipo si gioca venerdì: la Fiorentina, che proviene dal pari contro l’Inter, ospita la Roma, reduce dalla vittoria contro la Spal.

Sabato si giocano altre tre gare. Alle 15 il Cagliari, al quinto posto dopo la sconfitta contro la Lazio, fa visita all’Udinese, che dopo aver perso contro la Juventus è diciassettesima. Alle 18 la capolista Inter riceve il Genoa, che deve riscattare la sconfitta nel derby. In serata, alle 20.45, si affrontano Torino e Spal, rispettivamente, nono e ultima.

Domenica si disputano le altre sei partite. Il lunch match vede impegnate l’Atalanta, fresca di sconfitta a Bologna dopo l’exploit in Champions, e il Milan che domenica scorsa non è andato oltre lo 0-0 contro il Sassuolo. Il Parma, dopo la vittoria al San Paolo, riceve il Brescia, che viene dal successo contro il Lecce, Il posticipo serale sarà Sassuolo – Napoli: i neriveri ono quattordicesimi con 16 punti, i partenopei soltanto ottavi a quota 21.

Serie A, 17° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Mercoledì 18 dicembre

18.55

Sampdoria-Juventus

Venerdì 20 dicembre

20.45

Fiorentina-Roma

Sabato 21 dicembre

15.00

Udinese-Cagliari

18.00

Inter-Genoa

20.45

Torino-Spal

Domenica 22 dicembre

12.30

Atalanta-Milan

15.00

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

20.45

Sassuolo-Napoli

Mercoledì 8 gennaio

20.45

Lazio-Hellas Verona