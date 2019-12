I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì sono dedicati alla 16° gornata di Bundesliga e agli ottavi di finale della Coppa di Francia

Martedì 17 dicembre si giocano gli anticipi della sedicesima giornata di Bundesliga a gli ottavi di finale della Coppa di Francia. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Brema – Magonza over 2,5 (ore 18.30)

Gara valida per la sedicesima giornata di Bundesliga. Il Brema proviene dalla pesante sconfitta rimediata sul campo del Bayern e in classifica è quindicesimo con 14 punti. Una lunghezza in più per il Magonza, che nel turno precedente ha perso altrettanto pesantemente in casa contro il Dortmund.

Augusta – Dusseldorf 1 (ore 20.30)

Sfida valida per la sedicesima giornata di Bundesliga. L’Augita proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Hoffenheim e in classifica è undicesima con 20 punti. Otto lunghezze in meno per il Dusseldorf, undicesimo e reduce dalla sconfitta interna contro il Lipsia.

Dortmund – Lipsia 1 (ore 20.30)

Big match della sedicesima giornata di Bundesliga. Il Dortmund proviene dalla vittoria ottenuta sul campo del Magonza e in classifica è terzo con 29 punti. Quatro lunghezze in più per la capolista Lipsia, reduce dal successo esterno sul campo del Dusseldorf.

Union Berlino – Hoffenheim (ore 20.30)

Incontro valevole per la sedicesima giornata di Bundeliga. La Unin Berlino proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Padeborn e in classifica è decima con 20 punti. Una lunghezza in più per l’Hoffenheim, nono e reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Augusta.

Reims – Montpellier 1 (ore 18.45)

Gara valida per gli ottavi della Coppa di Francia , tra due squadre che militano in Ligue 1. Il Reims è sesto con 27 punti, il Montpellier è il fanalino di coda del torneo a quota 12.

Monaco – Lilla 1 (ore 21.05)

Gara valida per gli ottavi della Coppa di Francia , tra due squadre che militano in Ligue 1. Il Monaco è nono con 25 punti, il Lilla è terzo a quota 31.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 dicembre 2019

Brema – Magonza over 2,5 (1,48)

Augusta – Dusseldorf 1 (1,90)

Dortmund – Lipsia 1 (2,20)

Union Berlino – Hoffenheim 1 (2,35)

Reims – Montpellier 1 (2,30)

Monaco – Lilla 1 (2,10)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->702 euro