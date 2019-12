Barcellona-Real Madrid 0-0, il tabellino: Clasico a reti bianche

Il tabellino di Barcellona-Real Madrid 0-0 il risultato finale: nessun vincitore e nessun vinto nel recupero della decima giornata di Liga.

BARCELLONA – Il Clasico termina senza reti per la nona volta nella sua storia, la prima dopo diciassette anni. Nel match valevole per il recupero alla decima giornata di Liga Barcellona e Real Madrid non si fanno male pareggiando 0-0. Clasico piuttosto deludente, viste le attese, con le più grandi occasioni che arrivano nella prima frazione di gioco mentre nel secondo tempo non accade praticamente nulla come dimostrato dai fischi del pubblico di casa al termine della partita. Risultato che non cambia nulla in termini di classifica visto che catalani e castigliani restano in vetta con 36 punti.

Barcellona-Real Madrid 0-0: il tabellino del match

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo (55′ Vidal), Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Rakitic, Messi, Suarez, Griezmann (83′ Ansu Fati). A disposizione: Neto, Umtiti, Sergio Busquets, Vidal, Alena, Perez, Ansu Fati. Allenatore: Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Valverde (80′ Modric), Casemiro, Kroos, Bale, Benzema, Isco (80′ Rodrygo). A disposizione: Areola, Militao, Nacho, Modric, Rodrygo, Jovic, Vinicius. Allenatore: Zidane

RETI: //

AMMONIZIONI: Rakitic, Suarez, Lenglet (B), Casemiro, Bale, Isco, Sergio Ramos, Carvajal (R)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Camp Nou