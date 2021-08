Barcellona – Real Sociedad: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Barcellona-Real Sociedad del 15 agosto in diretta: presentazioni, formazione e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata della Liga

BARCELLONA – Inizia ufficialmente l’era post Messi per i blaugrana. Domenica 15 agosto infatti, alle ore 20:00, ci sarà uno dei posticipi della Liga 2021/2022: Barcellona-Real Sociedad. La gara si disputerà al Camp Nou, nella prima partita di campionato senza la “Pulce argentina”. Nelle cinque amichevoli precampionato, la squadra di Koeman ha vinto quattro volte, di cui l’ultima qualche giorno fa nel trofeo Gamper contro la Juventus per 3-0. Il bilancio della Real Sociedad, invece, è di tre vittorie e due sconfitte. L’ultimo insuccesso è targato Osasuna che ha avuto la meglio per 3-1. A tenere banco in casa blaugrana è anche la questione Aguero. Dopo l’infortunio, infatti, il calciatore argentino potrebbe anche rescindere il proprio contratto sfruttando un’apposita clausola. Sarebbe una grana pesantissima per la squadra di Laporta. Per tutto questo, e molto altro, la prima giornata contro la Real Sociedad rappresenta un ostacolo delicatissimo.

QUI BARCELLONA – I padroni di casa potrebbero riproporre lo stesso undici (o quasi) che ha battuto la Juventus per 3-0, schierandosi secondo i canoni del 4-3-3. In porta dovrebbe tornare Ter Stegen; davanti a lui Dest, Umtiti, Piqué e Jordi Alba. A centrocampo Sergi Roberto, Busquets e Demir. Davanti Braithwaite, Griezmann e Depay.

QUI REAL SOCIEDAD – La compagine di Alguacil dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. In porta Remiro, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Gorosabel, Elustondo, Le Normand e Munoz. A centrocampo la diga composta da Turrientes e Navarro. Davanti la qualità di Barrenetxea, José e Merquelanz a supporto di Bautista.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Umtiti, Piqué, Jordi Alba: Sergi Roberto, Busquets, Demir; Braithwaite, Griezmann, Depay. Allenatore: Koeman

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Munoz; Turrientes, Navarro; Barrenetxea, José, Merquelanz; Bautista. Allenatore: Alguacil

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Barcellona-Real Sociedad, valido per la prima giornata della Liga, verrà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire le partite in streaming attraverso l’App Dazn, visibile con lo stesso account su due dispositivi contemporaneamente.