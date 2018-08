Barcellona-Roma 2-4, il tabellino: a segno anche Cristante

Il tabellino di Barcellona-Roma 2-4 il risultato finale, successo in rimonta per la compagine capitolina, a segno anche Perotti e Cristante.

ARLINGTON – Nel match valido per l’International Champions Cup la Roma batte 4-2 il Barcellona riscattando la sconfitta col Tottenham nella partita d’esordio. Successo in rimonta per la compagine di Di Francesco visto che i catalani passano in vantaggio due volte, con Rafinha e Malcolm, ma con le reti di Perotti, Florenzi, El Shaarawy e Cristante permettono alla squadra capitolina di portare a casa un successo di prestigio.

Barcellona-Roma 2-4: il tabellino del match

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo (64′ Cuenca), Marlon (46′ Brandariz), Lenglet (64′ Palencia), Cucurella (46′ Paco Alcacer); Sergi Roberto (46′ Monchu), Arthur (46′ Puig), Rafinha (64′ Collado); Aleix Vidal (46′ Ballou), Munir (46′ Ruiz), Malcom (63′ Perez). All: Valverde

Roma (4-3-3): Olsen (46′ Mirante); Florenzi, Manolas (62′ Juan Jesus), Marcano (76′ Fazio), Santon (61′ Cristante); Lo. Pellegrini (63′ Lu. Pellegrini), De Rossi (66′ Pastore), Strootman (62′ Schick); Kluivert (62′ Perotti), Dzeko (68′ Gonalons), El Shaarawy (76′ Kolarov). All: Di Francesco

Marcatori: 6′ Rafinha (B), 35′ El Shaarawy (R), 49′ Malcom (B), 78′ Florenzi (R), 83′ Cristante (R), 86′ rig. Perotti (R)

Ammoniti: 27′ Lo. Pellegrini (R), 37′ Aleix Vidal (B), 37′ Manolas (R)

Stadio: ATeT Stadium

Fonte foto: Twitter Barcellona