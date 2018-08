Calciomercato: Inter, spunta il nome di Modric

Prosegue la trattativa Higuain-Caldara-Bonucci. L’Inter, dopo Vrsaljko pensa a Vidal ma si fa anche il nome di Modric

MILANO – Continuano ancora le trattative tra Milan e Juventus: i rossoneri sarebbero sempre più vicini a Caldara e Higuain, i bianconeri al ritorno di Bonucci. Se per lo scambio tra i due difensori (valutati entrambi 40 milioni di euro) è ormai cosa fatta, non possiamo dire lo stesso per Higuain. A bloccare la trattativa è lo stesso “Pipita” che avrebbe chiesto una buonuscita di 4,5 milioni alla Juventus. La società torinese, al momento, non è intenzionata ad accettare le richieste dell’argentino e questo ha portato ad un rallentamento nella trattativa, nonostante fosse già stato trovato l’accordo tra le due squadre sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. L’Inter dopo aver sistemato la questione del terzino (Vrsaljko è atterrato ieri in Italia), cerca di mettere a segno il colpo grosso: Arturo Vidal. Il cileno, dopo aver rinnovato il contratto con il Bayern, è pronto a trasferirsi in nerazzuro con la formula prestito oneroso con diritto di riscatto. Il totale dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 31 milioni di euro con il giocatore che percepirebbe 4,5 milioni di euro per tre stagioni. Seppur la trattativa con l’ex Juventus sembri in dirittura d’arrivo , in questo ore è spuntato anche il nome di Luka Modric. Il Croato rappresenta un vero e proprio sogno per l’Inter visto che la trattativa risulta estremamente difficile da portare a termine.

Le trattative all’estero

Come già preannunciato nei giorni scorsi, l’Atletico ha già trovato il sostituto di Vrsaljko: si tratta di Santiago Arias. Il terzino, a lungo seguito dal Napoli, ha firmato un contratto che lo legherà ai “colchoneros” per 5 stagioni. Il costo del cartellino sarà 11 milioni di euro che l’Atletico verserà nelle casse degli olandesi. Nelle ultime ore l’Arsenal si sarebbe avvicinato molto a Ousmane Dembélé e avrebbe proposto al Barcellona un conguaglio economico più il cartellino di Aaron Ramsey. Il gallese è anche richiesto dal Chelsea che è alla ricerca di un altro centrocampista dopo l’acquisto di Jorginho.