Higuain-Bonucci-Caldara: gli ultimi aggiornamenti sulla maxi operazione

Il punto della situazione sull’asse di mercato Milan-Juventus, oggi potrebbe essere la giornata della fumata bianca.

MILANO – L’asse di mercato tra Milan e Juventus sta vivendo una giornata decisiva. Nella giornata di oggi, infatti, potrebbero arrivare le ufficialità: il passaggio di Higuain ai rossoneri e la concretizzazione dello scambio, alla pari, tra Leonardo Bonucci e Mattia Caldara. Secondo quanto riportato da Sky Sport, pochi minuti fa, l’attaccante della Juventus ha accettato il prestito e al momento è un corso la trattativa tra il Milan e i suoi legali per i dettagli finali. L’argentino, inoltre, potrebbe partire nella giornata odierna alla volta di Milano.

Secondo quanto portato da Sport Mediaset il Milan ha prenotato alcune camere in un hotel in Piazza della Repubblica a Milano per la serata di oggi, in modo da essere già pronto in caso di arrivo di Gonzalo Higuain. L’argentino, intanto, si è allenato questa mattina, insieme agli altri Nazionali, con la Juventus. Oggi prevista seduta pomeridiana.

La formula con la quale Gonzalo Higuain passerà al Milan è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto e le cifre prevedono un esborso, da parte della compagine rossonera, di 18 milioni di euro subito, e 36 nella prossima stagione. Nella giornata di oggi, come detto poc’anzi, potrebbe anche concretizzarsi lo scambio tra Bonucci e Caldara con uno scambio alla pari, senza conguagli economici come richiesto dalla squadra rossonera. Il capitano rossonero, inoltre, potrebbe non scendere in campo nella notte italiana nell’amichevole contro il Tottenham. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale.