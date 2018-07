Serie B – Il Collegio di Garanzia del CONI respinge il ricorso del Bari

Respinto, oltre a quello dell’Avellino, anche il ricorso della compagine pugliese che adesso dovrà ripartire dalla Serie D.

BARI – Nulla da fare nemmeno per il Bari che, al pari di Avellino e Cesena, ripartirà dalla Serie D. Il Collegio di Garanzia del CONI infatti, nella giornata di oggi, ha respinto il ricorso avverso della compagine pugliese contro l’esclusione dal campionato cadetto. Novità, invece, per quanto concerne l’acquisizione della nuova società. Queste le parole del Sindaco Decaro: “La commissione, dal quale io entro ed esco, sta valutando le varie proposte. Ne sono arrivate undici, questo grazie al buon nome della città di Bari ed alla tifoseria. Per convincere gli investitori ho spesso mostrato l’immagine del tifo radunato, qualche giorno fa, in curva nord allo Stadio della Vittoria; se c’era così tanta gente per il sindaco, lasciavo immaginare cosa poteva accadere per l’inizio del nuovo ciclo. Noi lavoreremo senza fermarci, anche tutta la notte, dipende dagli approfondimenti che faremo, ma in ogni caso valuteremo le proposte una per una e decideremo. Non esistono proposte scartate, anche se ci sono alcune che hanno fatto un’analisi più dettagliata, altre che non hanno consegnato tutta la documentazione”.

Il comunicato ufficiale del Collegio di Garanzia del CONI

“Quanto al ricorso presentato il 23 luglio 2018, dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento del Commissario Straordinario FIGC, pubblicato sul C.U. n. 22 del 20 luglio 2018, con il quale lo stesso Commissario – tenuto conto dell’inosservanza di numerosi adempimenti, riscontrata dalla Co.Vi.Soc. e contestata, a carico dell’odierna ricorrente, con la comunicazione del 12 luglio 2018, e constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ricorrente non ha presentato ricorso nel termine di decadenza all’uopo fissato dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 – ha deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. Bari 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019, HA RESPINTO l’istanza cautelare invocata”.