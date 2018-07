UFFICIALE – Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari

Lo ha annunciato poco, in conferenza stampa, il sindaco di Bari Decaro: il club pugliese ripartirà dalla Serie D.

BARI – Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari. Ad annunciarlo il sindaco Decaro che, in conferenza stampa, ha confermato il tutto con queste parole: “Ho ricevuto il titolo sportivo il 23 luglio. Ho avuto la responsabilità di custodire lo sport a Bari e in questi giorni ho parlato con tutti, tifosi, presidenti, società e dirigenti. Questa attività ha portato a un risultato e credo sua un successo perché non mi aspettavo tutte queste proposte, sono undici. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Sulla scelta definitiva la responsabilità è unicamente mia e voglio ringraziare la commissione”.

Sulle tappe che hanno portato a De Laurentiis, Decaro ha risposto così: “Non c’è una formula matematica, anche se vado a dormire con la coscienza pulita perché non mi sono risparmiato. Ho pensato solo al bene della mia città e dei miei tifosi che mi avevano chiesto competenza, trasparenza e rispetto e credo di aver rispettato questi parametri. Negli ultimi tre anni non c’è stato rispetto nei confronti di questa comunità e al nuovo presidente consegnerà l’elenco di tutte le richieste che mi sono state fatte. Poi vigilerà io sul rispetto che deve essere dato ai tifosi: ho scelto Aurelio De Laurentiis perché ha solidità economica e perché ha competenza sportiva. E’ la persona con la quale ho litigato di più, ho fatto io delle richieste e ci siamo confrontati. Penso che litigheremo spesso, non ha un bel carattere, ma se una persona litiga con chi deve cedergli il titolo sportivo vuol dire che è una persona vera, forse un po’ matta, ma sincera. Ora il mio lavoro è finito e torno a fare l’unica cosa che so fare nel calcio, cioè il tifoso. Partiremo dalla Serie D, dai campi di terra e pietra, e andrò anche io a vedere qualche partita. Voglio ringraziare infine alcune persone: Claudio Lotito, per il suo corso accelerato sul mondo del calcio, poi un presidente di una squadra di D, e tutte le cordate baresi. De Laurentiis ha detto che nel nuovo CdA vorrà una persona suggerita dalla città”.

Sulle responsabilità del nuovo proprietario ha parlato in questo modo: “Ha preso un impegno anche per iscritto su questa cosa, il suo interesse è quello di fare un polo del Sud. Sarà una persona che grazie alla propria esperienza e alla sua solidità economica farà crescere il Bari fino alla Serie A. Poi quando arriveremo nel massimo campionato bisognerà fare una scelta se non cambieranno le normative. E in questo senso modifiche delle normative da parte di CONI e FIGC non sono sono escluse”.