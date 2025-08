Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Modica 2025: i risultati

Il 3 agosto a Marina di Modica le finali Gold Fonzies: They/Breidenbach vs Rottoli/Shpuza e Lupo/Borraccino contro Sacripanti/Titta per il titolo italiano

MARINA DI MODICA (RG) – Si sono conclusi questa mattina i quarti di finale e le semifinali della terza tappa Gold Fonzies stagionale del Campionato Italiano Assoluto di beach volley. Nel torneo femminile la finale (ore 16) sarà tutta targata Open Beach. Coach James Martins ha condotto entrambe le sue coppie fino all’atto conclusivo, si tratta di Chiara They e Sara Breidenbach e Sharin Rottoli e Oriola Shpuza. Ennesima conferma per le prime che, dopo la vittoria nelle due precedenti tappe Gold Fonzies a Caorle e Montesilvano, vogliono riconfermarsi anche in Sicilia. Le seconde non sono più una sorpresa in questa stagione: quinto posto a Caorle, quarto a Catania e Marina di Ravenna e terzo alla Coppa Italia di Montesilvano.

Questa partita è andata in scena anche nella giornata di ieri nella pool. They/Breidenbach hanno vinto 2-0 (21-19, 21-12) qualificandosi direttamente per i quarti di finale, costringendo Rottoli/Shpuza a dover passare per gli ottavi per riscendere sulla sabbia nella giornata odierna.

Nel torneo maschile la finale (ore 17) vedrà opposti Mauro Sacripanti e Giacomo Titta a Daniele Lupo e Davide Borraccino. Entrambi i team sono partiti dalle qualifiche nella giornata di venerdì e, essendo entrambi passati per gli ottavi di finale, nel pomeriggio disputeranno l’ottava partita di questa tre giorni sicula. Cammino degno di nota quindi quello di queste due coppie; Lupo e Borraccino proveranno a chiudere salendo sul gradino più alto del podio per la seconda volta in stagione dopo la tappa di Catania, dove, in semifinale, avevano eliminato proprio Sacripanti/Titta, che chiusero poi al terzo posto.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE

F – Ore 8.15, Campo Fonzies: Belliero Piccinin/Puccinelli – Mancinelli/Sestini 2-1 (21-19, 16-21, 15-8)

F – Ore 8.15, Campo Avimecc: Rottoli/Shpuza – Barboni/Schwan 2-0 (21-16, 21-18)

F – Ore 9.15, Campo Freddy: Benazzi/Ditta – Mattavelli/Tega 2-0 (21-16, 21-19)

F – Ore 9.15, Campo Avimecc: Enzo/Fezzi – They/Breidenbach 0-2 (17-21, 15-21)

M – Ore 10.15, Campo Freddy: Carucci/Ceccoli – Krumins/Caminati 0-2 (20-22, 16-21)

M – Ore 10.15, Campo Avimecc: Sacripanti/Titta – Marchetto/Dal Molin 2-0 (21-19, 21-14)

M – Ore 11.15, Campo Freddy: Martino/Podestà – Alfieri/Iervolino 1-2 (16-21, 21-18, 6-15)

M – Ore 11.15, Campo Avimecc: Lupo/Borraccino – Andreatta/Benzi 2-0 (21-17, 21-18)

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI

F – Ore 10: Belliero Piccinin/Puccinelli – Rottoli/Shpuza 0-2 (15-21, 18-21)

F – Ore 11: They/Breidenbach – Benazzi/Ditta 2-0 (21-17, 21-13)

M – Ore 12: Krumins/Caminati – Sacripanti/Titta 0-2 (18-21, 19-21)

M – Ore 13: Lupo/Borraccino – Alfieri/Iervolino 2-1 (18-21, 21-17, 15-13)

LE FINALI

F – 3°-4° posto ore 14 | Belliero Piccinin/Puccinelli – Benazzi/Ditta

M – 3°-4° posto ore 15 | Krumins/Caminati – Alfieri/Iervolino

F – 1°-2° posto ore 16 | Rottoli/Shpuza – They/Breidenbach

M – 1°-2° posto ore 17 | Sacripanti/Titta – Lupo/Borraccino