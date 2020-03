Bari – Avellino 0-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta Bari – Avellino del 1° Marzo 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventinovesima giornata della Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 17:30

BARI – Oggi pomeriggio, domenica 1° Marzo, alle ore 17:30 si disputerà l’incontro Bari – Avellino, valevole per la ventinovesima giornata della Serie C – Girone C.

Cronaca e tabellino in diretta minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: BARI - AVELLINO 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 14' lungo lancio per Laribi, pallone imprendibile che si spegne in fallo laterale 13' prova ad aumentare la pressione la squadra biancorossa che attacca sulla sinistra, difesa attenta 11' angolo dalla destra per l'Avellino: Di Paolantonio sull'altro versante per Costa ma la difesa si chiude 10' giallo per Sabbione, intervenuto in modo scomposto a centrocampo. Il giocatore diffidato salterà la trasferta con il Catanzaro 10' palla dentro per Simeri ma Celjak libera a centroarea 9' dall'altra parte Parini conquista una punizione sulla trequarti d'attacco, mischione in area sulla punizione di Di Paolantonio, libera Sabbione quindi un tentativo sbilenco da fuoriarea 8' prima chance del match per Simeri! Diagonale preciso di prima appena dentro l'area, palla di poco a lato alla destra di Dini 7' Izzillo apre su Parisi, intercettato il cross quindi impreciso il tentativo da fuori di Di Paolantonio 5' gioco di prima ma che non si sviluppa in verticale per il Bari e irpini che provano a rispondere con un'azione sulla sinistra 3' squadre molto aggressive a centrocampo a rompere il gioco avversario in questo avvio 1' rimessa laterale per i padroni di casa che avranno il primo possesso palla. Scambio tra Simeri e Antenucci molto veloce, Avellino calcia in fallo laterale calcio d'avvio battuto dall'Avellino, si parte! Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Appassionati di calcio e di Serie C, manca poco all'inizio del match tra Bari e Avellino. Seguiremo in tempo reale la sfida che si accende ancor di più alla luce della sconfitta casalinga della capolista Reggina e del secondo poco temporanao conquistato dal Monopoli. Per il Bari tre punti necessari per conservare la seconda piazza e per portarsi a -7 della vetta. TABELLINO BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Scavone, Bianco, Maita; Laribi; Antenucci, Simeri. A disposizione: Lisio, Marfella, Costantino, Di Cesare, Schiavone, Corsinelli, Pinto, Berra, Folorusho, Hamlili, Terrani, D’Ursi. All.: Vivarini. AVELLINO (3-4-1-2): Dini; Laezza, Morero, Illanes; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Albadoro, Izzillo. A disposizione: Tonti, Rossetti, Rizzo, Bertolo, Njie, Ferretti, Zullo, Garofalo, Evangelista, Federico. All.: Capuano. Reti: Ammonizioni: Sabbione Recupero:

La presentazione del match

Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni di tenore diverso nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni distanti tra loro nella classifica nel torneo. I Galletti arrivano a questa sfida dopo il pari esterno arrivato nella partita contro la Ternana, quinta, con il risultato di 2-2 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto tre punti vincendo tra le mura amiche contro la Paganese con il risultato finale di 1-0. Si preannuncia, quindi, una gara di semplice lettura sulla carta, dato che, la compagine pugliese detiene i favori del pronostico. La squadra di casa, che attualmente occupa la seconda piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di diminuire il cospicuo gap dalla Reggina che la precede in graduatoria. I campani, invece, sono alla ricerca di punti importanti che consentirebbero loro di provare ad agganciare l’ambita zona play-off del Girone C.

In merito al match di oggi ha parlato il fantasista dei pugliesi, Franco Brienza, che ha detto: “Stiamo pagando qualche pareggio di troppo, che ha determinato che aumentasse il gap dalla Reggina. Noi abbiamo comunque numeri importanti dalla nostra, che devono darci fiducia per il prosieguo del campionato”. Inoltre ha aggiunto: “fin quando c’è la speranza di riprendere la Reggina bisogna lottare. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Noi siamo abituati a giocare sotto pressione, ai playoff non sarebbe facile per le altre. L’Avellino? Tosto e insidioso. Verrà al “San Nicola” per trovare punti, non avendo assilli di classifica. Dobbiamo tirare fuori una prestazione all’altezza”.

Nella conferenza stampa prepartita, anche Capuano, tecnico dell’Avellino, ha parlato delle aspettative su questa sfida: “Obiettivo playoff? Noi giocheremo qualsiasi partita come se fosse quella della vita. Finora, abbiamo fatto un mezzo miracolo sportivo, raggiungendo la salvezza a dieci giornate dal termine. Oggi, siamo più spensierati, sperando di ottenere quanti più punti possibili”.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio San Nicola di Bari nel pomeriggio di Domenica 01 Marzo, alle ore 17:30. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare un discreto spettacolo in questo incontro. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma piuttosto buono. Sono nove i punti raccolti dal Bari nelle ultime cinque uscite stagionali. I campani al contrario degli avversari, hanno ottenuto nove punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo discreto.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, la Bari dovrebbe schierare il tandem formato da Simeri ed Antenucci che dovrebbero agire in avanti. L’Avellino del tecnico Ezio Capuano dovrebbe invece proporre il trio composto da Micovschi, Albadoro e Ferretti in attacco. Di Paolantonio dovrebbe essere titolare al centro della linea mediana.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Scavone, Bianco, Folorunsho; Laribi; Simeri, Antenucci. All. Vivarini

Avellino (4-3-3): Dini; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Albadoro, Ferretti. All. Capuano

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.