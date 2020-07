Diretta Bari – Carrarese: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Bari – Carrarese del 17 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per le semifinali play-off di Serie C

BARI – Venerdì 17 luglio alle ore 20.30 andrà in scena Bari – Carrarese, incontro valevole per le semifinali play-off di Serie C. Da una parte troviamo la compagine pugliese che ha raggiunto le Final Four pareggiando tra le mura amiche contro la Ternana, decisivo il miglior piazzamento nella stagione regolare. Dall’altra parte troviamo la compagine toscana che ha staccato il pass per il turno successivo pareggiando contro la Juventus Under 23. La vincente giocherà la finale del 22 luglio contro una tra Reggio Audace e Novara.

Il tabellino minuto per minuto

BARI:. A disposizione:



CARRARESE:. A disposizione:







La presentazione del match

QUI BARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Frattali in porta, pacchetto difensivo composto da Ciofani e Costa sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sabbione e Di Cesare. A centrocampo Bianco in cabina di regia con Hamlili e Scavone mezze ali mentre in attacco Laribi alle spalle del tandem offensivo composto da Antenucci e Simeri.

QUI CARRARESE – La formazione toscana dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Forte tra i pali, reparto arretrato formato da Ciancio e Mignanelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Tedeschi e Agyei. A centrocampo Damiani e Foresta in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Valente, Cardoselli e Calderini alle spalle di Infantino.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bari – Carrarese, valevole per le semifinali play-off di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN Sports.

Le probabili formazioni di Bari – Carrarese

BARI (4-3-1-2): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa, Hamlili, Bianco, Scavone, Laribi, Antenucci, Simeri. Allenatore: Vivarini

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino. Allenatore: Baldini

STADIO: San Nicola