Bari – Cittadella: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bari – Cittadella di Lunedì 1° maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35a giornata di Serie B

BARI – Lunedì 1° maggio 2023, allo Stadio “San Nicola”, il Bari affronterà il Cittadella per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023. Calcio di inizio previsto per le ore 15. I pugliesi sono reduci dal successo esterno per 1-2 contro il Pisa. I Galletti hanno colto fin qui 60 punti, che li garantiscono il terzo posto grazie a sedici vittorie e dodici pareggi, sei sconfitte, con cinquantadue reti all’attivo e trentuno al passivo. I veneti vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro il Genoa e sono sedicesimi a quota 37 con un percorso di otto partite vinte, tredici pareggiate e altrettante perse, ventinove reti realizzate e quarantadue incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Mignani ha collezionato dieci punti, quella di Corini due. All’andata finì 0-3 in favore del barie. A dirigere il match sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Massara di Reggio Calabria e Fontani di Siena, con quarto uomo Carrione di Castellamare di Stabia. Al Var ci sarà Marinelli di Tivoli, assistito da Pezzuto di Lecce. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 2.05.

La presentazione del match

QUI BARI – Mignani dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, A difendere i pali ci sarà Caprile; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. In mezzo al campo Bellomo e Benedetti mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Maita e Morachioli. Davanti Cheddira e Antenucci.

QUI CITTADELLA – Gorini dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali e con una retroguardia composta dalla coppia centrale Perticone-Frare e sulle fasce da Salvi e Giraudo. A centrocampo Vita Branca e Carriera. Davanti Ambrosino e Antonucci. supportati da Crociata.

Le probabili formazioni di Bari – Cittadella

BARI (4-4-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Bellomo, Benedetti, Cheddira, Esposito, Morachioli. Allenatore: Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Vita, Branca, Carriera, Crociata, Antonucci, Ambrosino. Allenatore: Gorini

Dove vedere la partita in tv e streaming

