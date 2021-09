Bari – Monterosi Tuscia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Bari – Monterosi Tuscia del 5 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2021/2022

BARI – Domenica 5 settembre, alle ore 17.30, si giocherà Bari – Monterosi Tuscia, match valido per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Potenza; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una vittorie, due pareggi e due sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Foggia; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte, pareggiato duw e perso una.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI BARI – Il Bari dovrebbe scendere il campo con il modulo 4-3-1-2 con Frattai tra i pali e retroguardia formata al centro da Di Cesare e Sabbione e sulle fasce da Belli e Mazzotta. In mezzo al campo Maita, Bianco e D’Errico. Sulla trquarti Savone, di supporto alla coppia di attacco formata da Antenucci e Simeri.

QUI MONTEROSI – Il Monterosi dovrebbe scendere il campo con il modulo 3-5-2 con Marcianò tra i pali e retroguardia formata da Piroli, Rocchi e Borri. In cabina di regia Franchini con Buono e Parlati; sulle fasce Cancelieri e Adamo. Davanti Ferri Marini e Polidori.

Le probabili formazioni di Bari – Monterosi Tuscia

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Sabbione, Mazzotta; Maita, Bianco, D’Errico; Scavone; Antenucci, Simeri. Allenatore: Mignani

MONTEROSI (3-5-2) Marcianò; Piroli, Rocchi, Borri; Cancellieri, Buono, Franchini, Parlati, Adamo; Ferri Marini, Polidori. Allenatori: David D’Antoni

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bari – Monterosi Tuscia verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.