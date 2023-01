Bari – Perugia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bari – Perugia di Sabato 28 gennaio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22a giornata di Serie B

BARI – Sabato 28 gennaio 2023, allo Stadio “San Nicola”, il Bari di Michele Mignani affronterà il Perugia di Fabrizio Castori per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 14. I Galletti vengono dal passo falso compito sul campo del Palermo dove hanno perso di misura nel finale; sono quarti con 33 punti sono frutto di otto vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte, trentaquattro gol fatti e venti subiti. Gli umbri sono reduci dalla sconfitta esterna per 0-2 contro il Parma; sono penultimi, a pari merito con il Venezia a quota 20, con un percorso di cinque partite vinte, cinque pareggiate e undici perse, diciannove gol fatti e ventinove subiti. Sono ventidue i i precedenti, in Puglia, tra le due compagini per un bilancio è di dodici successi per il Bari, quattro pareggi e sei affermazioni del Perugia. All’andata, al “Curi”, finì 1-3 in favore degli ospiti.

Sabato 28 gennaio 2023 dalle 13 le formazioni ufficiali, dalle ore 14 la cronaca con commento in diretta della partita.

QUI BARI – Assente Cheddira, squalificato dopo l’espulsione per doppia ammonizione a Palermo. Mignani dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Caprile; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. A centrocampo Maita, Maiello e Benedetti. Sulla trequarti Folorunsho, di supporto slla coppia di attacco formata da Ceter e Valencia.

QUI PERUGIA – Castori dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Gori in porta e con Sgarbi, Curado e Dell’Orco pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Santoro con Bartolomei e Lisi mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Casasola e Luperini. Davanti Di Serio e Olivieri.

Le probabili formazioni di Bari – Perugia

BARI (4-3-3): Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Folorunsho, Ceter Valencia, Antenucci. Allenatore: Davide Mignani.

PERUGIA (3-5-2): Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi, Luperini, Di Serio, Olivieri. Allenatore: Fabrizio Castori.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (numero 251 satellite), u Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart