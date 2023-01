La partita Venezia – Cittadella di Sabato 28 gennaio 2023: succede tutto nel primo tempo con il vantaggio dei lagunari con Pohjanpalo e pareggio dopo meno di 10 minuti di Antonucci

VENEZIA – Sabato 28 gennaio 2023, allo Stadio “Pier Luigi Penzo”, andrà in scena il derby veneto Venezia – Cittadella, valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 14. Quello che soltanto un anno e mezzo fa era stato un incontro dei playoff oggi é un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I padroni di casa vengono da tre k.o. di fila, ultimo dei quali quello casalingo di misura contro il Sudtirol; sono penultimi, a pari merito con il Perugia con 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte, quindici reti realizzate e ventinove incassate. Gli ospiti hanno iniziato bene il 2023: dopo quattro k.o. di fila, dalle trasferte di Pisa e Cagliari hanno portato a casa quattro punti; sono quartultimi, a pari merito col Como e a +3 dal Venezia, con 20 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e otto perse, quindici dodici gol fatti e venticinque subiti. All’andata, al “Tombolato”, finì 1-1. A dirigere il match sarà Paolo Valeri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Mondin di Treviso e Ricci di Firenze, quarto uomo Delrio di Reggio Emilia; al V.A.R. Banti di Livorno, A.V.A.R. Perenzoni di Rovereto.

Tabellino

VENEZIA: Joronen J., Andersen M. K. (dal 18′ st Busio G.), Candela A., Ceccaroni P., Ceppitelli L., Jajalo M. (dal 42′ st Beghetto A.), Johnsen D. (dal 18′ st Pierini N.),Pohjanpalo J. (dal 41′ st Novakovich A.), Svoboda M., Tessmann T., Zampano F. (dal 29′ st Haps R.). A disposizione: Bruno, Maenpaa N., Beghetto A., Busato L., Busio G., Cheryshev D., Ellertsson M. E., Haps R., Hristov P., Novakovich A., Pierini N. Allenatore: Vanoli P..

CITTADELLA: Kastrati E. Ambrosino G. (dal 23′ st Lores I.), Antonucci M. (dal 32′ st Carriero G.), Crociata G., Frare D., Giraudo F., Maistrello T. (dal 32′ st Embalo C.), Mattioli A., Pavan N., Visentin S., Vita A.. A disposizione: Maniero L., Asencio R., Carriero G., Ciriello V., Del Fabro D., Donnarumma D., Embalo C., Lores I., Perticone R. Allenatore: Gorini E..

Reti: al 29′ pt Pohjanpalo J. (Venezia) al 38′ pt Antonucci M. (Cittadella) .

Ammonizioni: al 44′ pt Pohjanpalo J. (Venezia), al 45’+4 pt Ceppitelli L. (Venezia), al 3′ st Johnsen D. (Venezia) al 9′ pt Antonucci M. (Cittadella), al 1′ st Vita A. (Cittadella).

Espulsioni: al 36′ st Haps R. (Venezia).

Formazioni ufficiali di Venezia – Cittadella

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Andersen, Jajalo, Tessmann, Candela; Pohjanpalo, Johnsen. A disposizione: Maenpaa, Bertinato, Haps, Hristov, Busato, Busio, Beghetto, Ellertsson, Novakovich, Cheryshev, Pierini. Allenatore: Vanoli

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Frare, Visentin Giraudo; Vita, Pavan, Crociata; Antonucci; Maistrello, Ambrosino. A disposizione: Maniero, Del Fabro, Perticone, Ciriello, Donnarumma, Carriero, Embalo, Lores Varela, Asencio. Allenatore: Gorini

Presentazione del match

QUI VENEZIA – Assenti gli squalificati Salvi, Branca e Mastrantonio. Vanoli dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 schierando Joronen tra i pali e una difesa a tre formata da Zampano, Ceccaroni e Hristov. In cabina di regia Tesmann con Andersen e Busiomentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Candela e Cuisance. Davanti Pierini e Pohjanpalo.

QUI CITTADELLA – Gorini dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali e con retroguardia composta dalla coppia centrale Donnarumma-Del Fabro e sulle fasce da Perticone e Frare. In mezzo al campo Crociata, Pavan e Vita. Davanti Maistrello e Varela. supportati da Antonucci.

Le probabili formazioni di Venezia – Cittadella

VENEZIA (3-5-2): Joronen, Zampano, Ceccaroni, Hristov, Candela, Andersen, Tessmann, Busio, Cuisance, Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Perticone, Donnarumma, Del Fabro, Frare, Crociata, Pavan, Vita, Antonucci, Maistrello, Varela. Allenatore: Gorini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.L a gara sarà visibile anche su Sky Sport, Helbiz e Onefootball.