Serie C, Bari – Turris: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bari – Turris di Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata del Girone B di Serie C

BARI – Domenica 10 gennaio 2021, alle ore 15:00 il Bari affronterà la Turris per la 18° giornata 18 del Girone B di Serie C. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 3 febbraio 2019 dove la Turris si è imposta per 1-0. Il Bari gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.53. Negli ultimi cinque match il Bari ha conseguito 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte realizzando 7 gol e subendone 2. La Turris ha conseguito invece 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 7 reti e subendone 6. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 15:00 troverete la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori. Se andiamo a vedere la classifica di Serie C attualmente é in testa la Ternana con 40 punti, seguita dal Bari con 34 e dall’Avellino con 27.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Bari – Turris

Auteri potrebbe far scendere in campo la sua squadra con il modulo 3-4-3 con Frattali tra i pali e retroguardia formata da Perrotta, Celiento e Di Cesare. A centrocampo Hamlili e Maita; sulle fasce Ciofani e D’Orazio. Tridente offensivo composto da Marras, Antenucci e Candellone, in vantaggio su D’Ursi. Il Turris potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Abagnale tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Rainone-Di Nunzio e ai lati da Esempio e Loreto. In mezzo al campo Romano, Fabiano e Franco. Tridente offensivo composto da Giannone, Longo e Da Dalt.

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Sabbione, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. Allenatore: Auteri.

TURRIS (4-3-3): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Romano, R. Fabiano, Franco; Giannone, Longo, Da Dalt. Allenatore: Fabiano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bari – Turris, valevole per la 18°giornata del Girone B di Serie C, sarà visibile in diretta tv su ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 256 satellite). Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.