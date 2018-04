Bari – Virtus Entella: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Bari – Virtus Entella: la presentazione del match, le formazioni e la cronaca in tempo reale della sfida valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 21

BARI – Venerdì 27 aprile alle ore 21 andrà in scena Bari – Virtus Entella, secondo anticipo della trentottesima giornata del campionato cadetto. Obiettivi diversi per le due squadre con i pugliesi che sono reduci dal pareggio di Foggia che, con tutta probabilità, ha estromesso la squadra di Grosso dalla lotta al secondo posto visti i sei punti di distacco dalla coppia Parma-Palermo. Dall’altra parte c’è la compagine ligure che, nell’ultimo turno di campionato, ha battuto la Pro Vercelli in casa grazie ad un rimonta pazzesca da 0-2 a 3-2. In classifica l’Entella occupa la diciassettesima posizione con 40 punti insieme ad Avellino e Novara. La situazione resta critica visto che la Serie C è distante soltanto un punto. Il secondo anticipo della trentottesima giornata del campionato di Serie B sarà diretto dal signor Serra della sezione di Torino. La gara sarà diretta da Serra della sezione di Torino coadiuvato da Cangiano e Bellutti; quarto uomo Vigile.

La cronaca minuto per minuto SEGUI la diretta: venerdì 27 aprile dalle 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca.

QUI BARI – Otto pareggi nelle ultime dieci partite per la compagine di Grosso con l’ex allenatore della Primavera della Juventus che potrebbe cambiare qualcosa nel suo 4-3-3 con Micai in porta, reparto difensivo composto da Marrone e Gyomber centrali mentre sulle fasce Sabelli e Balkovec. A centrocampo Basha in regia con Busellato e Iocolano mezze ali mentre in attacco Improta e Galano potrebbero giocare a supporto di Floro Flores.

QUI VIRTUS ENTELLA – Dal canto suo dovrebbe cambiare pochissimo Aglietti che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2- con Iacobucci tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ceccarelli, Cremonesi e Troiano. A centrocampo Icardi in regia con Acampora e Ardizzone mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Belli e Aliji. In attacco ballottaggio tra Del Luca e Aramu per affiancare La Mantia.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-3): Micai; Balkovec, Marrone, Gyomber, Sabelli, Busellato, Basha, Iocolano, Galano, Floro Flores, Improta. Allenatore: Grosso

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Ceccarelli, Cremonesi, Troiano, Belli, Acampora, Icardi, Ardizzone, Aliji, Aramu, La Mantia. Allenatore: Aglietti