Bayer Leverkusen – Bayern Monaco: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bayer Leverkusen – Bayern Monaco di Sabato 19 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 13° giornata di Bundesliga

LEVERKUSEN – Sabato 19 dicembre 2020, alle ore 18:30, si giocherà Bayer Leverkusen – Bayern Monaco, match valido per la 13°giornata di Bundesliga. Non si tratta del primo match tra le due squadre, che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta l Bayern si è imposto per 2-4. Il Bayern gode dei favori del pronostico con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 1.70. La Leverkusen ha inanellato 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 18 e subendone 3. Il Bayern é reduce da 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 9 reti e ne ha subito 6. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Il Leverusen guida la classifica di Bundesliga con 28 punti, in seconda posizione troviamo Bayern Monaco e Lipsia, appaiate a quota 24.

Le probabili formazioni di Bayer Leverusen – Bayern Monaco

Il Leverkusen potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Hradecky in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tah – Dragovic e da Bender e Sinkgraven ai lati. A centrocampo Wirtz, Baumgartlinger e Amiri. Tridente offensivo composto da Bailey, Alario e Diaby. Probabile modulo 4-2-3-1 per il Bayern Monaco con Neuer in porta e difesa composta al centro da Süle e Alaba e da Pavard e Hernandez ai lati. In mezzo al campo Kimmich e Goretzka. Sulla trequarti Gnabry, Müller e Sane, di supporto all’unica punta Lewandowski.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender (c), Tah, Dragovic, Sinkgraven; Wirtz, Baumgartlinger, Amiri; Bailey, Alario, Diaby. Allenatore: Bosz.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Leverkusen – Bayern, valida per la 13° giornata di Bundesliga, sarà visibile in diretta tv su SKY SPORT UNO. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.