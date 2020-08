Bayer Leverkusen su Schick: pronti 30 milioni di euro per la Roma

ROMA – É iniziata l’ultima settimana prima dell’inizio ufficiale del calciomercato e le trattative tra i vari club si stanno infuocando. Il futuro di Schick sembra essere ancora in Germania: il Bayer Leverkusen, dopo aver ceduto Havertz al Chelsea, sta facendo sul serio per l’attaccante ceco che non è stato confermato al Lipsia. In Italia l’unica squadra che potrebbe impensierire le “aspirine” è il Torino di Giampaolo, il tecnico ha allenato il giocatore ai tempi della Sampdoria. La società guidata da Cairo è in procinto di chiudere per Biglia, in scadenza con il Milan, dopo aver acquistato Linetty.

Le trattative per aggiungere quantità e qualità al centrocampo granata non si fermeranno all’argentino, infatti resta vivo Torreira, ma per aggiudicarsi il giocatore dell’Arsenal bisogna battere un’agguerrita concorrenza. L’Atalanta sta cercando un nuovo innesto per il centrocampo e il profilo scelto è quello di Marko Grujic: il serbo nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia dell’Herta Berlino che, nonostante le ottime prestazioni, ha deciso di non riscattare il giocatore dal Liverpool per 20 milioni di euro.

I reds vorrebbero cedere il calciatore in prestito, ma l’opzione di venderlo per 15 milioni di euro non è esclusa. Mercoledì la Lazio dovrebbe chiudere per Pepe Reina: il Milan ha comunicato che non ci sarà alcuna buonuscita per il giocatore, quindi non è escluso che la società capitolina verserà nelle casse del Milan un piccolo indennizzo. Il Verona ha ufficializzato l’arrivo Cetin: il giocatore è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto.