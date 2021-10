La partita Belgio – Francia del 7 ottobre 2021 in diretta: gara dalle mille emozioni con Carrasco e Lukaku che segnano nel primo tempo e rimonta nella ripresa firmata Benzema, Mbappé e Theo Hernandez

RISULTATO FINALE: BELGIO-FRANCIA 2-3 SECONDO TEMPO 51' è finita! La Francia ribalza il 2-0 del primo tempo e vola in finale dove affronterà la Spagna! Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 51' dentro Veretout per Benzema 49' buona rimessa laterale conquistata da L. Hernandez in zona d'attacco 46' dentro Dubois per Pavard e Batshuayi per Castagne 45' 4 minuti di recupero 45' THEO HERNANDEZZZ!!! INCREDIBILE FRANCIA! Su cross di Paverd deviato dalla difesa mezzo esterno di sinistro appena dentro l'area con palla che si infila all'angolo alla sinistra di Courtois coperto da un difensore 44' POGBA incrocio dei pali!!! Incredibile punizione a giro che supera la barriera e centra il legno a portiere battuto! 41' LUKAKUUU!!!! VANTAGGIO DEL BELGIO!!! Rapido contropiede del Belgio con l'11 bravo a mettere una palla rasoterra a centroarea per il bomber che da due passi fa un gol pazzesco con il piattone di controbalzo (nonostante la marcatura di L. Hernandez). Ma ATTENZIONE è FUORIGIOCO! Si resta sul 2-2! 38' giocata di Mbappé che fa tutto bene in area su bello scambio con Benzema e conclusione di interno collo che esce di un soffio! 35' tentativo dal limite con il mancino Griezmann ma alza la mira 33' fermato in offside Lukaku che entra in area e calcia di potenza, bravo nell'occasione Lloris nella respinta 32' doppia palla gol per la Francia! Primo tentativo in area murato dalla difesa quindi tap in centrale neutralizzato dal portiere di pugni 30' dentro Tchouameni per Rabiot 30' sul corner successivo colpo di testa a centroarea di Vertongher e palla sopra la traversa 29' in campo Trossard per Hazard 28' bolide di De Bruyne da posizione centrale al limite dell'area, Lloris alza sopra la traversa! Si è svegliato il Belgio 26' gara che torna in equilibrio con il Belgio che sembra ancora negli spogliatoi dopo un primo tempo spettacolare 25' lascia il campo Tielemans per Vanaken 24' MBAPPE'!!! PAREGGIO DELLA FRANCIA!!! Rigore perfetto con palla che si infila di potenza e precisione sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere che per un soffio non è arrivato sulla sfera! 22' intervento in area dubbio su Griezmann con Tielemans che sta rischiando molto, ammonito Vertongher. ATTENZIONE VAR in corso! E' RIGORE! Andrà Mbappé sul dischetto 21' uscita con i giusti tempi in area di Courtois sui piedi di Benzema 19' palla in area di Benzema per Griezmann, controllo in area ma non riesce a trovare lo spazio per calciare 17' BENZEMAAA!!! ACCORCIA LE DISTANZE LA FRANCIA!!! Azione strepitosa di Mbappé che danza in area superando due avversari e serve il compagno bravissimo in un fazzoletto, spalle alla porta e girardi e a calciare di precisione con il mancino. Rasoterra angolato che non può parare Courtois 15' fermato in offside Theo Hernandez, Belgio un pò rilassato in questo avvio di ripresa 13' palla gol per Griezmann che colpisce sul primo palo raccogliendo un cross basso di Mbappé molto bravo nell'occasione, palla di poco a lato! 7' palla in area di Pogba per Griezmann pescato in offside 6' su cross dalla destra per Lukaku bravo a girarsi ma conclusione centrale tra le braccia di Lloris 4' punizione di seconda dal vertice sinistro per Griezmann, palla scodellata in area per Pogba in terzo tempo ma colpo di testa alto 3' conclusione in corsa di Pogba dalla lunga distanza approfittando di una palla persa a centrocampo da De Bruyne ma mira errata si riparte! Calcio d'avvio questa volta battuto dalla Francia squadre rientrano in campo per il secondo tempo del match PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il doppio vantaggio per il Belgio che dopo una prima fase equilibrata ha messo sotto i campioni del Mondo in carica con azioni ben congeniate palla a terra e due giocate che hanno mandato in tilt la difesa e regalato questo punteggio. Quali saranno le contromosse di Deshamps? Lo scopriremo fra qualche istante 45' 1 minuto di recupero 45' fiammata di Mbappé su filtrante in area di Koundé ma conclusione sull'esterno della rete calciando da posizione defilata 45' ci prova dal limite Hazard ma il rasoterra centrale non spaventa Lloris 43' angolo per il Belgio, palla di Hazard in area allontanata da Rabiot 42' lancio in area di Griezmann per Varane ma aggancio fallito e azione che sfuma 40' LUKAKUU!!!! RADDOPPIO DEL BELGIO!!!! Corridoio di De Bruyne per il compagno che lascia sul posto L. Hernandez e calcia sul primo palo quasi di collo sotto la traversa con Lloris non esente da colpe 40' dunque nel momento di maggiore pressione arriva il vantaggio del Belgio ma nell'occasione qualche responsabilità per il portiere che è rimasto un pò sulle gambe 37' CARRASCOOOO!!! VANTAGGIO DEL BELGIO!!! Bello spunto dell'11 in area, il giocatore si accentra e calcia rasoterra sul primo palo con leggera deviazione di Koundé e Lloris impiantato che non interviene sul suo palo! Il VAR conferma la regolarità dell'azione che ricordiamo parte da una mancata segnalazione di fallo di Witsel su Mbappé e contropiede successivo 36' si salva con un pò di mestiere Witsel sul pressing alto di Mbappé, l'arbitro non fischia fallo al giocatore belga 34' fase a favore del Belgio che sta schiacciando la Francia sulla propria trequarti campo 32' dall'altra parte ottima chiusura di Vertongher a centroarea su Mbappé 30' scambio tra Lukaku e Hazard che in area viene chiuso al momento del tiro! Ottimo intervento in scivolata per Koundé 28' su un errore di Witsel sulla trequarti d'attacco si scatena Mbappé a sinistra e sul cross quasi dal fondo trova la deviazione di Denayer in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi 26' qualche errore di troppo in disimpegno per il Belgio che in compenso ha mostrato già diverse apprezzabili ripartenze. Buon fraseggio della Francia che delle volte pecca di cercare troppo la giocata ad effetto 23' azione di prima della Francia: cambio gioco per Pavard per Griezmann, sponda a centroarea per Mbappé ma conclusione in corsa centrale e nessun problema per Courtois 20' doppio scambio da Mbappé e Benzema ma non si chiude in area e difesa che può allontanare momentaneamente la minaccia 17' bel duello tra Castagne e Theo Hernandez con il rossonero che ha avuto la meglio in copertura e conquista una punizione 16' triplicata la marcatura in area su Mbappé, oggi molto ispirato in questo avvio 15' dall'altra parte prova a concludere al volo di esterno De Bruyne ma palla alta 14' pescato in area Mbappé da Pogba ma in offside, resta buona la copertura di Vertongher 13' ci prova dal limite con l'interno Tielemans ma calcia senza troppa convinzione e non inquadra lo specchio della porta 11' scambio tra De Bruyne e Lukaku con la conclusione del primo deviata in angolo dalla difesa: sul corner palla sul secondo palo dove Vertongher fa una sponda non raccolta da nessuno 10' Koundé allarga per Pavard fermato in posizione di offside 8' apertura di Mbappé per Pavard, sul secondo palo tentata una conclusione difficile ma traiettoria centrale che non spaventa Courtois 7' ripartenza di De Bruyne che serve in area Lukaku, controllo non perfetto che favorisce la chiusura della difesa 6' dall'altra parte inserimento di Mbappé in area ma viene chiuso al momento del tiro! 3' incredibile intervento di Lloris! Bella discesa di Lukaku a destra, cross basso dal fondo rasoterra con Koundé che fallisce l'intervento e conclusione da due passi di De Bruyne salvato con la mano sinistra in corner! Nulla di fatto sul corner successivo 1' primo possesso palla della Francia che riparte dai suoi difensori, quindi lancio a destra per Mbappé ma efficace il raddoppio di marcatura Partiti! Calcio d'avvio battuto da Lukaku Prima del fischio d'inizio vengono eseguiti gli inni nazionali, si parte con quello francese Belgio e Francia fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta della seconda semifinale della Uefa Nations League tra Belgio e Francia. Questa sera scopriremo chi affonterà la Spagna nella finale mentre la perdente affronterà l'Italia per il 3° e 4° posto. TABELLINO BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertongher; Castagne (dal 46' st Batshuayi), Witsle, Tielemans (dal 25' st Vanaken), Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard. A disposizione: Mignolet, Casteels, Boyata, Lukebakio, Foket, Theate, De Ketelaere, Dendoncker, Trossard, Saelemaekers. Ct. Roberto Martinez FRANCIA (3-4-3): Lloris; L. Hernandez, Varane, Koundé; T. Hernandez, Rabiot (dal 30' st Tchouameni), Pogba, Pavard (dal 46' st ); Mbappé, Griezmann, Benzema (dal 51' st Veretout). A disposizione: Costil, Maignan, Kimpembe, Martial, Diaby, Guendouzi, Upamecano, Digne, Ben Yedder. Ct. Didier Deschamps Reti: al 37' pt Carrasco, al 40' pt Lukaku, al 17' st Benzema, al 24' st Mbappé, al 45' st Theo Hernandez Ammonizioni: Vertongher Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

Martinez: “Credo che siamo più forti di tre anni fa. Ho la sensazione che il gruppo sia cresciuto, giochiamo insieme da più tempo e gli automatismi sono migliori. I giocatori si capiscono meglio. Anche la Francia è più forte, ha tanti giovani e Benzema. Anche Mbappé ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, hanno tre giocatori top per posizione. Come abbatteremo il muro della Francia? È una sfida. Dobbiamo lavorare per creare opportunità, loro sono ben organizzati. Penso che sarà una grande partita, anche per i tifosi neutrali. Di sicuro non sarà un’amichevole, saremo attenti alla fase difensiva ed è normale quando si affrontano due squadre forti. Quando parliamo di Romelu Lukaku, dobbiamo parlare dei suoi gol. I suoi numeri sono incredibili, questa è la sua forza. Quindi rende bene quando può attaccare la porta ma può fare di più, perché ha potenza, velocità. In Italia è diventato ancora più maturo. Spero che giocheremo contro la Spagna in finale? Sarei molto felice se arrivassimo in finale. E ovviamente sarebbe bello poter giocare contro la Spagna”.

Deschamps: “Son già tornato qui a Torino perché c’erano giocatori da seguire. Città speciale per me, metà carriera da giocatore quasi e poi anche un anno da allenatore. Stadio diverso, ma tante persone che conosco ed è un piacere stare qua. Rispetto molto il Belgio, i loro giocatori, il ct Roberto Martinez. Entrambe le squadre hanno qualità importanti, la posta in palio è importante e i giocatori cercano di godersi il momento. Abbiamo fatto di tutto per poterci qualificare a questa final four. Abbiamo vinto in Portogallo per poter arrivare fin qui. C’erano due trofei in ballo per le nazionali, ora sono tre e faremo di tutto per battere il Belgio e poi vincere la finale contro Italia o Spagna. Competizione bella, abbiamo tanta voglia di giocare questa partita, tutti si aspettano un grande spettacolo”.

TORINO – Questa sera, giovedì 7 ottobre, alle ore 20.45 si giocherà Belgio – Francia, incontro valido per la Final Four di Nations League. I due ct hanno scelto gli undici che scenderanno in campo. A confronto il tridente del Belgio con De Bruyne, Lukaku (che ha festeggiato le 100 presenze in nazionale e ben 67 reti) e E. Hazard con quello della Francia con Mbappé, Griezmann e Benzema. Da una parte c’è la Nazionale di Martinez cha ha chiuso il suo girone in prima posizione precedendo Danimarca, Inghilterra e Islanda. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Deschamps che ha chiuso al primo posto il suo raggruppamento davanti a Portogallo, Croazia e Svezia. Sono 74 i precedenti totali tra le due squadre con il bilancio favorevole al Belgio che ha raccolto 30 successi contro le 25 vittorie della Francia, 19 i pareggi. La Nazionale belga, però, non batte la Nazionale francese in una sfida ufficiale dal 1981. Belgio e Francia si sono affrontate nella semifinale del Mondiale 2018 con il successo della Nazionale di Deschamps. La vincente di questo confronto giocherà contro la Spagna.

QUI BELGIO – Martinez dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Alderweireld, Boyata e Vertonghen. A centrocampo Tielemans e Witsel in cabina di regia con Carrasco e Castagne sulle corsie esterne mentre in attacco tridente offensivo composto da De Bruyne, Lukaku e Hazard.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un nodulo speculare con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Kounde, Varane Lucas Hernandez. A centrocampo Pogba e Rabiot in cabina di regia con Pavard e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre in attacco tridente composto da Griezmann, Benzema e Mbappé.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Carrasco, Tielemans, Witsel, Castagne; De Bruyne, Lukaku, Hazard. Allenatore: Martinez

FRANCIA (3-4-3): Lloris; Kounde, Varane, Lucas Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, Theo Hernandez; Griezmann, Benzema, Mbappé. Allenatore: Deschamps

STADIO: Allianz Stadium

L’incontro Belgio – Francia, valido per la Finale Four di Nations League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 20. Attraverso Mediaset Infinity sarà possibile seguire il match in diretta streaming. Sarà sufficiente collegarsi al portale di riferimento tramite pc e notebook, oppure scaricando la relativa app per accedervi via smartphone o tablet.