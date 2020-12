Serie A, Benevento – Genoa: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Benevento – Genoa del 20 dicembre 2020: incontro valido per la 13° giornata di Serie A; calcio di inizio ore 15

GENOVA – Tutto pronto per l’inizio (ore 15) di Benevento – Genoa, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I padroni di casa vengono a una buona prestazione sfociata nel pareggio casalingo per 1-1 contro la Lazio e in classifica sono quattordicesimi, a pari merito con il Parma, con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte; 13 gol fatti, 23 subiti. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, realizzando 3 reti e subendone altrettante. Appuntamento con le formazioni ufficiali attorno alle ore 14

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Dabo, Ionita; Caprari, Iago Falque; Lapadula. Allenatore: Inzaghi (da confermare)

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Bani, Goldaniga, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Pjaca; Scamacca, Destro. Allenatore: Maran (da confermare)