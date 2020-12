Benevento – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Benevento – Genoa del 20 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la tredicesima giornata di Serie A

BENEVENTO – Domenica 20 dicembre 2020, allo Stadio Ciro Vigorito, é in programma Benevento – Genoa, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 15. La gara si giocherà a porte chiuse in osservanza delle disposizioni anti-Covid.

I padroni di casa vengono a una buona prestazione sfociata nel pareggio casalingo per 1-1 contro la Lazio e in classifica sono quattordicesimi, a pari merito con il Parma, con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte; 13 gol fatti, 23 subiti. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, realizzando 3 reti e subendone altrettante. Le Streghe di Simone Inzaghi non vincono dallo scorso 22 novembre quando si imposero sulla Fiorentina grazie alla rete di Improta.

Gli ospiti, invece, sono reduci dal pari interno per 2-2 contro il Milan, rigenerante per il morale visto che la squadra di Maran si é trovato per due volte in vantaggio contro la capolista, e sono penultimi con 7 punti, frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte; 12 gol fatti (peggior attacco della Serie A) e 24 e incassati. Negli ultimi cinque match hanno ottenuto 2 pareggi e 3 sconfitte, segnando 5 reti e subendone 8; sono in cerca di un successo che, in campionato, manca dallo scorso 20 settembre contro il Crotone.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Domenica 20 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

L’unico precedente risale al 12 maggio 2018 quando il Genoa di Ballardini, già matematicamente salvo, fece visita al Benevento di D’Aversa, già condannato alla retrocessione; decise la gara un rigore trasformato da Diabaté a tre minuti dalla fine. Pronostico nettamente a vantaggio dei padroni di casa con vittoria quotata a 2,20.

QUI BENEVENTO – Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Schiattarella, squalificato dopo l’espulsione rimediata per l’intervento duro su Correa nel match contro la Lazio e agli infortunati Moncini, Maggio e Caldirola. Dovrebbe riproporre il consueto modulo 4-3-2-1 con Montipò in porta e difesa composta dalla coppia centrale Glik-Tuia e da Letizia e Barba ai lati. In mezzo al campo Hetemaj, Dabo, e Ionita; sulla trequarti Caprari e l’ex Iago Falque, di supporto all’unica punta Lapadula, altro ex della partita.

QUI GENOA – Maran non potrà contare sull’infortunato Zapata. Dovrebbe affidarsi all’undici schierato nella gara contro il Milan. Probabile modulo 4-4-2 con Perin tra i pali e difesa composta al centro da Bani e Goldaniga e ai lati da Masiello e Pellegrini . In mezzo al campo dovrebbero partire Sturaro e Lerager; sulle fasce Ghiglione e Pjaca. Davanti Scamacca, in ballottaggio con Shomudorov e Destro.

Le probabili formazioni di Benevento – Genoa

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Dabo, Ionita; Caprari, Iago Falque; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Bani, Goldaniga, Pellegrini; Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pjaca; Scamacca, Destro. Allenatore: Maran.

Stadio: Ciro Vigorito di Benevento

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Benevento – Genoa, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.