Benevento – Salernitana: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Benevento – Salernitana: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 21

BENEVENTO – Venerdì 21 settembre alle ore 21 si giocherà Benevento – Salernitana, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Incontro che si preannuncia elettrizzante visto che si tratterà di un derby ed entrambe le compagini hanno cominciato bene la stagione. Da una parte ci sono i sanniti che, dopo aver pareggiato col Lecce, hanno vinto in casa del Venezia e in classifica occupano la nona posizione con quattro punti. Una vittoria e due pareggi per gli ospiti che in classifica occupano il quarto posto con 5 punti: nell’ultimo turno è arrivata la netta vittoria casalinga nei confronti del Padova.

La cronaca minuto per minuto

Venerdì 21 settembre dalle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca.

QUI BENEVENTO – Bucchi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Puggioni in porta, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle fasce mentre al centro Billong e Volta. A centrocampo Viola in cabina di regia con Bandinelli e Tello mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Insigne, Coda e Improta.

QUI SALERNITANA – La compagine di Colantuonio dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Micai in porta, reparto difensivo formato da Perticone, Schiavi e Casasola. A centrocampo Di Gennaro in cabina di regia con Akpro e Castiglia mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Vitale e Migliorini. In attacco spazio al tandem offensivo formato da Djuric e Jallow.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro tra Benevento e Salernitana, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso da DAZN e da RAI Sport (Canale 57 del digitale terrestre).

Le probabili formazioni di Benevento – Salernitana

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Billong, Volta, Letizia; Baldinelli, Viola, Tello; Insigne, Coda, Improta. Allenatore: Cristian Bucchi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Casasola; Migliorini, Akpa Akpro, Di Gennaro, Castiglia, Vitale; Djuric, Jallow. Allenatore Colantuono.

STADIO: Ciro Vigorito